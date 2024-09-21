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Карпаты открыли счет в матче против Черноморца: Сакив забил прямым ударом со стандарта - ВИДЕО

Премьер-лига

Посыпалась стенка

Карпаты открыли счет в матче против Черноморца: Сакив забил прямым ударом со стандарта - ВИДЕО

Фото - ФК Карпати / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Черноморец" и "Карпаты" в Одессе играют календарный матч чемпионата Украины. Счет в этой встрече был открыт на 52-й минуте.

Точный удар со штрафного удался Тарасу Сакиву. Его удар прошел между головами находившихся в стенке футболистов и опустился в правый угол ворот.

Это первый гол защитника в УПЛ. Кроме "Карпат" он ранее выступал за "Ворсклу", "Рух", "Минай", "Колос" и "Ингулец".

За ходом дальнейших событий матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол.

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