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Карпаты открыли счет в матче против Черноморца: Сакив забил прямым ударом со стандарта - ВИДЕО
Посыпалась стенка
Фото - ФК Карпати / автор невідомий
"Черноморец" и "Карпаты" в Одессе играют календарный матч чемпионата Украины. Счет в этой встрече был открыт на 52-й минуте.
Точный удар со штрафного удался Тарасу Сакиву. Его удар прошел между головами находившихся в стенке футболистов и опустился в правый угол ворот.
Это первый гол защитника в УПЛ. Кроме "Карпат" он ранее выступал за "Ворсклу", "Рух", "Минай", "Колос" и "Ингулец".
За ходом дальнейших событий матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол.
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