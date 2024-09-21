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Александрия – Левый Берег: стартовые составы на матч

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Александрия – Левый Берег: стартовые составы на матч

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

В рамках седьмого тура УПЛ "Александрия" и "Левый Берег" встретятся на стадионе "Ника". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

  • "Александрия": Ермаков – Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартынюк – Калюжный – Безерра, Ковалец, Смирный, Джевани – Филиппов.
  • Запасные: Никита Шевченко, Макаренко, Костышин, Мышнев, Логинов, Плакса, Ващенко, Беляев, Скорко, Казак, Шостак, Погорелый.
  • "Левый Берег": Механив – Астахов, Акимов, Семенов, Шаповал – Банада, Дедух – М. Когут, Синица, И. Когут – Сухоручко.
  • Запасные: Фастов, Сташкив, Соколов, Самар, Сидней, Спиваков, Косовский, Приходько, Шумила, Кобзарь, Войцеховский.

Перед этим туром “Александрия” находилась на третьем месте в чемпионате Украины, а “Левый Берег” шел на 10 позиции в турнирной таблице. У команд 13 и шесть очков соответственно.

Старт встречи запланирован на 15.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого противостояния.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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