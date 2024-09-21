Александрия – Левый Берег: стартовые составы на матч

В рамках седьмого тура УПЛ "Александрия" и "Левый Берег" встретятся на стадионе "Ника". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

"Александрия": Ермаков – Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартынюк – Калюжный – Безерра, Ковалец, Смирный, Джевани – Филиппов.

Ермаков – Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартынюк – Калюжный – Безерра, Ковалец, Смирный, Джевани – Филиппов. Запасные: Никита Шевченко, Макаренко, Костышин, Мышнев, Логинов, Плакса, Ващенко, Беляев, Скорко, Казак, Шостак, Погорелый.

"Левый Берег": Механив – Астахов, Акимов, Семенов, Шаповал – Банада, Дедух – М. Когут, Синица, И. Когут – Сухоручко.

Механив – Астахов, Акимов, Семенов, Шаповал – Банада, Дедух – М. Когут, Синица, И. Когут – Сухоручко. Запасные: Фастов, Сташкив, Соколов, Самар, Сидней, Спиваков, Косовский, Приходько, Шумила, Кобзарь, Войцеховский.

Перед этим туром “Александрия” находилась на третьем месте в чемпионате Украины, а “Левый Берег” шел на 10 позиции в турнирной таблице. У команд 13 и шесть очков соответственно.

Старт встречи запланирован на 15.30. UA-Футбол проведет текстовый онлайн этого противостояния.