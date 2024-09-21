Кобзарь: Александрия — качественная команда, имеет отличный подбор игроков, поэтому я считаю, что им в этом сезоне по силам создать сенсацию

Нападающий "Левого берега" Богдан Кобзарь поделился своими мыслями относительно игры против "Александрии":

"Александрия" - качественная команда, имеет отличный подбор игроков, поэтому я считаю, что им в этом сезоне по силам сотворить сенсацию. Считаю, что все победы "Александрии" в этом сезоне закономерны. Да, я сам играл в этой команде, знаю, как там ребята работают и стараются ради этих побед.

В чемпионате Украины сейчас все команды примерно равны, и с любым соперником игра легкой не будет. Относительно прошлой игры "Александрии", думаю, "Оболонь" просто показала свой максимум, не обошлось и без доли фарта. Сейчас я общаюсь с некоторыми ребятами из "Александрии", но накануне этой игры мы не созванивались.

В первую очередь, для победы нам нужна самоотдача, дисциплина, дождаться своего момента у чужих ворот и использовать его".