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Кобзарь: Александрия — качественная команда, имеет отличный подбор игроков, поэтому я считаю, что им в этом сезоне по силам создать сенсацию

Премьер-лига

Готов противостоять Александрии

Кобзарь: Александрия — качественная команда, имеет отличный подбор игроков, поэтому я считаю, что им в этом сезоне по силам создать сенсацию

Фото: ФК Лівий берег

Новина українською

Нападающий "Левого берега" Богдан Кобзарь поделился своими мыслями относительно игры против "Александрии":

"Александрия" - качественная команда, имеет отличный подбор игроков, поэтому я считаю, что им в этом сезоне по силам сотворить сенсацию. Считаю, что все победы "Александрии" в этом сезоне закономерны. Да, я сам играл в этой команде, знаю, как там ребята работают и стараются ради этих побед.

В чемпионате Украины сейчас все команды примерно равны, и с любым соперником игра легкой не будет. Относительно прошлой игры "Александрии", думаю, "Оболонь" просто показала свой максимум, не обошлось и без доли фарта. Сейчас я общаюсь с некоторыми ребятами из "Александрии", но накануне этой игры мы не созванивались.

В первую очередь, для победы нам нужна самоотдача, дисциплина, дождаться своего момента у чужих ворот и использовать его".

Напомним, UA-Футбол проведет текстовую трансляцию игры "Александрия" - "Левый Берег". Матч начнется в 15:30.

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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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