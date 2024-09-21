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Жан По накануне матча против Ворсклы: Мы работаем над своей игрой, концентрируемся на себе

Премьер-лига

Вспомнил и о своем одноклубнике Дибанго

Жан По накануне матча против Ворсклы: Мы работаем над своей игрой, концентрируемся на себе

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Полузащитник "Кривбасса" Жан По рассказал о том, как команда готовится к матчу против "Ворсклы".

Жан, впереди противостояние с "Ворсклой". Какие ожидания?

Конечно, "Ворскла" — достойный соперник, отличная команда. Сейчас мы работаем над своей игрой, концентрируемся на себе. Мы будем делать все возможное, чтобы выиграть это противостояние, ведь играем на родном поле, при поддержке наших фанов. Поэтому мы должны показать великолепную игру и будем к этому стремиться.

Прошлый домашний матч против "Ворсклы" закончился ничьей. Что помнишь из той игры?

Да, это была тяжелая игра, где соперник тоже хорошо себя проявил. Но мы не должны думать о прошлых играх. Все наши мысли направлены на грядущий домашний матч. Надеемся, его результат будет положительным для нас и наших фанов.

Иван Дибанго получил повреждение и точно не сыграет в ближайших матчах. Как поддерживаете партнера?

Я стараюсь постоянно помогать ему, поддерживать, тем более, мы живем в одной комнате здесь на базе. Сейчас ему действительно тяжело, Иван не может свободно двигаться. Я очень надеюсь, что он скоро восстановится и вернется на поле. Мы все этого очень ждем.

Напомним, матч "Кривбасс" — "Ворскла" пройдет завтра, 22 сентября.

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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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