Полузащитник Левого берега: Мы очень серьезно настраиваемся на игру с Александрией

Центральный полузащитник "Левого берега" Евгений Банада рассказал о подготовке к игре против "Александрии":

Отличное настроение перед матчем. Подготовка особо не менялась, как всегда работаем и готовимся к сопернику. Не могу сказать, что наше поражение в игре с криворожанами было несправедливым. Проиграли, ведь где-то потеряли концентрацию в конце игры. Но сейчас движемся дальше и настраиваемся только на победу.

Конечно, на поле выходят те игроки, которые выглядят лучше на тренировках. "Александрия" сейчас в очень хорошей форме, имеет стабильный состав и отличных игроков. Понятно, что с ними не будет легко.

Когда-то я сам играл за эту команду, и у меня только положительные эмоции от того периода. "Александрия" сейчас играет в конструктивный футбол, считаю, что их победы в этом сезоне вполне заслуженные.

Не могу сказать, что игра подопечных Ротаня в прошлом туре с "Оболонью" была показательной, киевляне очень хорошо играли в обороне, да и александрийцам где-то не повезло.

Мы очень серьезно настраиваемся на игру с "Александрией", как, собственно, и на других соперников. Выделю Филипова и Ковальца, с которыми я играл вместе. Но каждый футболист может представлять угрозу для наших ворот. Для победы в субботнем матче нам нужна максимальная самоотдача и выполнение тактических установок тренера.