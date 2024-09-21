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Полузащитник Левого берега: Мы очень серьезно настраиваемся на игру с Александрией
Понятно, что с ними не будет легко ©
Фото: ФК Лівий берег
Центральный полузащитник "Левого берега" Евгений Банада рассказал о подготовке к игре против "Александрии":
Отличное настроение перед матчем. Подготовка особо не менялась, как всегда работаем и готовимся к сопернику. Не могу сказать, что наше поражение в игре с криворожанами было несправедливым. Проиграли, ведь где-то потеряли концентрацию в конце игры. Но сейчас движемся дальше и настраиваемся только на победу.
Конечно, на поле выходят те игроки, которые выглядят лучше на тренировках. "Александрия" сейчас в очень хорошей форме, имеет стабильный состав и отличных игроков. Понятно, что с ними не будет легко.
Когда-то я сам играл за эту команду, и у меня только положительные эмоции от того периода. "Александрия" сейчас играет в конструктивный футбол, считаю, что их победы в этом сезоне вполне заслуженные.
Не могу сказать, что игра подопечных Ротаня в прошлом туре с "Оболонью" была показательной, киевляне очень хорошо играли в обороне, да и александрийцам где-то не повезло.
Мы очень серьезно настраиваемся на игру с "Александрией", как, собственно, и на других соперников. Выделю Филипова и Ковальца, с которыми я играл вместе. Но каждый футболист может представлять угрозу для наших ворот. Для победы в субботнем матче нам нужна максимальная самоотдача и выполнение тактических установок тренера.
Напомним, матч начнется в 15:30.
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