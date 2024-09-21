УПЛ. Александрия – Левый Берег 2:0. Подопечные Ротаня возвращают лидерство

В седьмом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 "Александрия" принимала "Левый Берег". Хозяева подходили к матчу в качестве фаворитов, но недооценивать киевлян точно не стоило.

Результатами прошлого тура обе команды не могут быть удовлетворены. "Александрия" впервые в сезоне потеряла очки и не забила. Подопечные Ротаня сыграли вничью с "Оболонью" – 0:0. "Левый Берег" смог навязать борьбу "Кривбассу", но все же минимально проиграл.

Хозяева поля с первых минут прогнозированно взяли мяч под свой контроль, но киевляне максимально внимательно и надежно играли в защите. "Левый Берег" играл очень компактно и низко. Высоко фактически не поднималась команда в обороне. Пройти такие редуты было очень непросто. В середине первого тайма подопечные Ротаня все же создали первый в матче момент. Беззера на скорости ворвался в штрафную, но переиграть голкипера он не смог.

В конце тайма добавили в интенсивности хозяева. Подопечные Первака не могли даже перейти центр поля. Однако для них прежде всего важно было не допускать ошибок у собственных ворот. В компенсированное время подвел гостей Сухоручко. Нападающий пошел в подкат против Калюжного и получил вторую желтую. На перерыв соперники ушли без голов. Если не вспоминать индивидуальные действия Беззера, то и моментов не было.

Ожидалось, что сразу после перерыва будут замены у гостей, но Виталий Первак решил пока ничего не менять. На 53-й минуте подопечные Ротаня открыли счет. После розыгрыша углового Кравченко на фланге обыграл защитника и после его подачи головой отправил мяч в сетку Кампос – 1:0. Для легионера это дебютный гол на профессиональном уровне.

По счету хозяева играли уверенно, а вот киевлянам было очень непросто. На 67-й минуте все вопросы о победителе были сняты. После подачи с углового отметился еще один центральный защитник Артем Шабанов – 2:0. Концовка встречи прошла в медленном темпе. Одним уже и не нужно было, а другие не могли. Статистика ударов в створ ворот - 10:0.

В итоге "Александрия" пока не сыграло "Динамо" поднимается на первое место.

Vbet Лига. Седьмой тур

"Александрия" - "Левый Берег" 2:0

Голы: Кампос (53), Шабанов (67)

Удаление: Сухоручко (45+2)

"Александрия": Ермаков, Кравченко (Скорко, 81), Шабанов, Калюжный (Ващенко, 81), Ковалец (Мишнев, 76), Джевани (Беляев, 61), Кампос, Мартынюк, Беззера, Филиппов, Смирный

"Левый Берег": Механив, Астахов, Якымив, Семенов, Шаповал, Банада (Приходько, 88), Дедух, Синица (Кобзар, 79), Когут Иван (Войтиховский, 72), Когут Николай (Галас, 72), Сухоручко