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Лупашко: Сейчас судейство просто колоссально и очень качественно изменилось

Премьер-лига

Арбитры уже не "прибивают"

Лупашко: Сейчас судейство просто колоссально и очень качественно изменилось

Фото: Карпати

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко прокомментировал положительные сдвиги в судейском корпусе Украины.

“ – Сейчас судейство просто колоссально и очень качественно изменилось. Оно такое, как должно быть. У нас игроки физически сильные и агрессивные. Мы можем получить более-менее продукт, как у АПЛ – агрессивную, динамичную, бескомпромиссную игру, когда судья не свистит. Когда просто отсутствуют остановки в матче.

Футбол стал насколько интереснее, потому что стало меньше свистков, меньше реакций на фолы и меньше претензий к судьям. Да, к арбитрам еще есть вопросы, но ты уже понимаешь, что тебя никто не прибивает и нет такого пристрастного судейства. А ошибки допускают в обе стороны.

– Что стало причиной изменений в судействе?

– То, что ввели полиграф и дали рекомендации больше играть. Эти изменения колоссально отразились на качестве футбола.

Поэтому, если что-то происходит неформатное, то мы должны это поддерживать двумя руками. Когда мы были в Первой лиге, многие команды видели, что можно играть по-другому, можно доминировать и выигрывать матчи, когда ты играешь первым номером.

Среда, которая была вокруг нас – тренеры, футболисты – поверили в нас. Теперь они тоже пытаются что-то повторить. Так и происходят перемены. Тренеры – это плагиаторы. То есть я увидел у вас что-то, вы увидели что-то у меня. Может, так я и не задумал, но оно работает у меня в команде. Я себе это привнес, потому что эта вещь очень классная, и я буду ее использовать”, – сказал Лупашко.

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
21.09.2024 в 16:12
Хоч один правду сказав, а то всі....пєрєс фсьо купіл.... суркіс фсьо купіл... ку-ка-рє-кууууууу ! пєрєс фсьо купіл.... суркіс фсьо купіл... ку-ка-рє-кууууууу ! пєрєс фсьо купіл.... суркіс фсьо купіл... ку-ка-рє-кууууууу ! ку-ка-рє-кууууууу !
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Комментарии 2
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Просто Квашин (Харків)
21.09.2024 в 16:12
Хоч один правду сказав, а то всі....пєрєс фсьо купіл.... суркіс фсьо купіл... ку-ка-рє-кууууууу ! пєрєс фсьо купіл.... суркіс фсьо купіл... ку-ка-рє-кууууууу ! пєрєс фсьо купіл.... суркіс фсьо купіл... ку-ка-рє-кууууууу ! ку-ка-рє-кууууууу !
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Kondor (Веселе)
21.09.2024 в 15:34
Шось мені не дуже віриться пану Лупашко.А як же ті висосані з пальця пенальті? Або ті явні пенальті,що не були назначенІ.І де там був поліграф?.
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