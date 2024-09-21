Лупашко: Сейчас судейство просто колоссально и очень качественно изменилось

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко прокомментировал положительные сдвиги в судейском корпусе Украины.

“ – Сейчас судейство просто колоссально и очень качественно изменилось. Оно такое, как должно быть. У нас игроки физически сильные и агрессивные. Мы можем получить более-менее продукт, как у АПЛ – агрессивную, динамичную, бескомпромиссную игру, когда судья не свистит. Когда просто отсутствуют остановки в матче.

Футбол стал насколько интереснее, потому что стало меньше свистков, меньше реакций на фолы и меньше претензий к судьям. Да, к арбитрам еще есть вопросы, но ты уже понимаешь, что тебя никто не прибивает и нет такого пристрастного судейства. А ошибки допускают в обе стороны.

– Что стало причиной изменений в судействе?

– То, что ввели полиграф и дали рекомендации больше играть. Эти изменения колоссально отразились на качестве футбола.

Поэтому, если что-то происходит неформатное, то мы должны это поддерживать двумя руками. Когда мы были в Первой лиге, многие команды видели, что можно играть по-другому, можно доминировать и выигрывать матчи, когда ты играешь первым номером.

Среда, которая была вокруг нас – тренеры, футболисты – поверили в нас. Теперь они тоже пытаются что-то повторить. Так и происходят перемены. Тренеры – это плагиаторы. То есть я увидел у вас что-то, вы увидели что-то у меня. Может, так я и не задумал, но оно работает у меня в команде. Я себе это привнес, потому что эта вещь очень классная, и я буду ее использовать”, – сказал Лупашко.