Полесье - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

В воскресный вечер украинских болельщиков ожидает очное противостояние одних из лидеров турнирной таблицы УПЛ. Житомирское "Полесье" Имада Ашура будет принимать черкасский ЛНЗ Каррилло Карраско.

"Волки" в пяти матчах текущего первенства потерпели лишь одно поражение и выиграли четыре поединка. В свою очередь, черкасский коллектив не пропустил ни одного тура, одержав три победы.

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Поединок 7-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Полесье" - ЛНЗ состоится в воскресенье, 22-го сентября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Житомире, на Центральном городском стадионе "Полесье".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).