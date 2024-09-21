Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Полесье - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Фото: УПЛ
В воскресный вечер украинских болельщиков ожидает очное противостояние одних из лидеров турнирной таблицы УПЛ. Житомирское "Полесье" Имада Ашура будет принимать черкасский ЛНЗ Каррилло Карраско.
"Волки" в пяти матчах текущего первенства потерпели лишь одно поражение и выиграли четыре поединка. В свою очередь, черкасский коллектив не пропустил ни одного тура, одержав три победы.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Поединок 7-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Полесье" - ЛНЗ состоится в воскресенье, 22-го сентября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Житомире, на Центральном городском стадионе "Полесье".
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
Популярное сейчас
- Украина - Афганистан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ по футзалу
- Джошуа-Дюбуа: Где и когда смотреть самый ожидаемый поединок осени
- Матвиенко в сборной тура ЛЧ и Ярмоленко с тренерским дипломом. Главные новости за 20 сентября
- Шовковский пояснил, почему в матче с Ворсклой обе команды сделали по семь замен
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО