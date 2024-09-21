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Полесье - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
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Полесье - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Полесье - ЛНЗ: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

В воскресный вечер украинских болельщиков ожидает очное противостояние одних из лидеров турнирной таблицы УПЛ. Житомирское "Полесье" Имада Ашура будет принимать черкасский ЛНЗ Каррилло Карраско.

"Волки" в пяти матчах текущего первенства потерпели лишь одно поражение и выиграли четыре поединка. В свою очередь, черкасский коллектив не пропустил ни одного тура, одержав три победы.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Поединок 7-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Полесье" - ЛНЗ состоится в воскресенье, 22-го сентября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет в Житомире, на Центральном городском стадионе "Полесье".

Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).

Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Владислав Личик
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