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Левый Берег весь второй тайм с Александрией будет играть в меньшинстве
Подстава от Сухоручко
ФК "Нива" / Автор неизвестен
Первый тайм матча 7-го тура УПЛ "Александрия" - "Левый Берег" голов не принес - 0:0. В конце встречи арбитр продемонстрировал красную карточку игроку гостей Даниилу Сухоручко.
Удаление произошло вследствие двух желтых карточек.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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