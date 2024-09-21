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Левый Берег весь второй тайм с Александрией будет играть в меньшинстве

Премьер-лига

Подстава от Сухоручко

Левый Берег весь второй тайм с Александрией будет играть в меньшинстве

ФК "Нива" / Автор неизвестен

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Первый тайм матча 7-го тура УПЛ "Александрия" - "Левый Берег" голов не принес - 0:0. В конце встречи арбитр продемонстрировал красную карточку игроку гостей Даниилу Сухоручко.

Удаление произошло вследствие двух желтых карточек.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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