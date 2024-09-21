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Противостояние двух футбольных городов. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Карпаты 0:1

Премьер-лига

На этот раз преимущество на стороне Львова

Противостояние двух футбольных городов. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Карпаты 0:1

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Анатолий Спица Автор UA-Футбол
Новина українською

"Черноморец" и "Карпаты" – представители двух крупных городов Украины. То есть матчи между этими командами имеют немалую историческую подоплеку. Сегодня сильнее оказался Львов. "Карпаты" выиграли благодаря классному голу Тараса Сакива. Есть, на что посмотреть.

Видел матч и фиксировал его на фотокамеру фотокорреспондент UA-Футбол Анатолий Спица. Галерея – ниже.

Фотогалерея

Противостояние двух футбольных городов. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Карпаты 0:1 - фото 1Противостояние двух футбольных городов. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Карпаты 0:1 - фото 2Противостояние двух футбольных городов. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Карпаты 0:1 - фото 3Противостояние двух футбольных городов. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Карпаты 0:1 - фото 4Противостояние двух футбольных городов. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Карпаты 0:1 - фото 5Противостояние двух футбольных городов. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Карпаты 0:1 - фото 6Противостояние двух футбольных городов. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Карпаты 0:1 - фото 7Противостояние двух футбольных городов. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Карпаты 0:1 - фото 8Противостояние двух футбольных городов. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Карпаты 0:1 - фото 9Противостояние двух футбольных городов. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Карпаты 0:1 - фото 10Противостояние двух футбольных городов. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Карпаты 0:1 - фото 1Противостояние двух футбольных городов. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Карпаты 0:1 - фото 2Противостояние двух футбольных городов. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Карпаты 0:1 - фото 3Противостояние двух футбольных городов. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Карпаты 0:1 - фото 4Противостояние двух футбольных городов. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Карпаты 0:1 - фото 5Противостояние двух футбольных городов. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Карпаты 0:1 - фото 6Противостояние двух футбольных городов. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Карпаты 0:1 - фото 7Противостояние двух футбольных городов. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Карпаты 0:1 - фото 8Противостояние двух футбольных городов. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Карпаты 0:1 - фото 9Противостояние двух футбольных городов. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Карпаты 0:1 - фото 10Противостояние двух футбольных городов. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Карпаты 0:1 - фото 1Противостояние двух футбольных городов. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Карпаты 0:1 - фото 2Противостояние двух футбольных городов. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Карпаты 0:1 - фото 3Противостояние двух футбольных городов. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Карпаты 0:1 - фото 4Противостояние двух футбольных городов. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Карпаты 0:1 - фото 5Противостояние двух футбольных городов. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Карпаты 0:1 - фото 6Противостояние двух футбольных городов. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Карпаты 0:1 - фото 7Противостояние двух футбольных городов. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Карпаты 0:1 - фото 8Противостояние двух футбольных городов. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Карпаты 0:1 - фото 9Противостояние двух футбольных городов. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Карпаты 0:1 - фото 10Противостояние двух футбольных городов. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Карпаты 0:1 - фото 1Противостояние двух футбольных городов. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Карпаты 0:1 - фото 2Противостояние двух футбольных городов. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Карпаты 0:1 - фото 3
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
21.09.2024 в 17:48
УБЕРИТЕ ЭТОГО ФИЗРУКА БАБИЧА -ХВАТИТ ПОЗОРИТЬ ОДЕССУ ---7 ИГР 5 ПРОИГРЫШЕЙ--ПОЧЕМУ В ДРУГИХ КОМАНДАХ УВОЛЬНЯЮТ ТРЕНЕРОВ ЗА ПЛОХУЮ РАБОТУ А В ЧО ВСЕ ДОВОЛЬНЫ --ГОНИТЕ ЭТО ДНО
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
21.09.2024 в 17:48
УБЕРИТЕ ЭТОГО ФИЗРУКА БАБИЧА -ХВАТИТ ПОЗОРИТЬ ОДЕССУ ---7 ИГР 5 ПРОИГРЫШЕЙ--ПОЧЕМУ В ДРУГИХ КОМАНДАХ УВОЛЬНЯЮТ ТРЕНЕРОВ ЗА ПЛОХУЮ РАБОТУ А В ЧО ВСЕ ДОВОЛЬНЫ --ГОНИТЕ ЭТО ДНО
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