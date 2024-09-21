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Противостояние двух футбольных городов. ФОТОрепортаж с матча Черноморец - Карпаты 0:1
На этот раз преимущество на стороне Львова
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
"Черноморец" и "Карпаты" – представители двух крупных городов Украины. То есть матчи между этими командами имеют немалую историческую подоплеку. Сегодня сильнее оказался Львов. "Карпаты" выиграли благодаря классному голу Тараса Сакива. Есть, на что посмотреть.
Видел матч и фиксировал его на фотокамеру фотокорреспондент UA-Футбол Анатолий Спица. Галерея – ниже.
Фотогалерея
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alex.belogubko (одесса)
21.09.2024 в 17:48
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