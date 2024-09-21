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Себальйос снова в основе. Известны стартовые составы на матч Динамо - Рух

Премьер-лига

Интересный поединок

Себальйос снова в основе. Известны стартовые составы на матч Динамо - Рух

fcdynamo.com

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Субботнюю программу УПЛ завершит матч между "Динамо" и "Рухом" в Киеве. Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский снова доверил место в составе колумбийскому центрбеку Брайану Себальосу, зато Эдуардо Герреро будет в запасе.

"Динамо": Бущан - Тымчик, Себальйос, Михавко, Вивчаренко - Бражко - Ярмоленко, Буяльский, Шапаренко, Кабаев - Ванат

Запасные: Нещерет, Игнатенко, Дячук, Рубчинский, Андриевский, Караваев, Малыш, Герреро, Биловар, Дубинчак, Брагару, Пихаленок.

"Рух": Ледвий - Роман, Дидык, Холод, Сыч - Пидгурский - Карабин, Федор, Притула, Квасница - Краснопир

Запасные: Герета, Климчук, Рунич, Клайвер, Плюман, Квас, Лях, Товарницкий, Семотюк.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Kondor (Веселе)
21.09.2024 в 18:04
Ну не чудо ли это?
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
21.09.2024 в 18:04
Ну не чудо ли это?
Ответить
0
0

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