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Себальйос снова в основе. Известны стартовые составы на матч Динамо - Рух
Интересный поединок
fcdynamo.com
Субботнюю программу УПЛ завершит матч между "Динамо" и "Рухом" в Киеве. Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский снова доверил место в составе колумбийскому центрбеку Брайану Себальосу, зато Эдуардо Герреро будет в запасе.
"Динамо": Бущан - Тымчик, Себальйос, Михавко, Вивчаренко - Бражко - Ярмоленко, Буяльский, Шапаренко, Кабаев - Ванат
Запасные: Нещерет, Игнатенко, Дячук, Рубчинский, Андриевский, Караваев, Малыш, Герреро, Биловар, Дубинчак, Брагару, Пихаленок.
"Рух": Ледвий - Роман, Дидык, Холод, Сыч - Пидгурский - Карабин, Федор, Притула, Квасница - Краснопир
Запасные: Герета, Климчук, Рунич, Клайвер, Плюман, Квас, Лях, Товарницкий, Семотюк.
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