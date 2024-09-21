УПЛ. Динамо - Рух 0:0. Первая потеря очков киевлян и юбилей Ярмоленко

Игра на стадионе имени Валерия Лобановского понравилась. Прежде всего, своими наполнением. И здесь прежде всего речь не о феерии моментов или невероятных перформансах, а о реакции команд друг на друга. Подопечные Александра Шовковского и Виталия Пономарева методично держали структуру и особо не проваливались.

Динамовцы чуть больше, на правах хозяина, владели мячом, хотя ни о какой доминации речь не шла. В свою очередь гости очень грамотно выжимали оппонентов со своей половины и умело шли в прессинг, не давая "бело-синим" принимать мяч лицом к воротам "Руха". В начале встречи часто можно было наблюдать как условный Ярмоленко частенько спускался в свою треть, чтобы подобрать мяч для развития атаки. Нужно иметь смелость, чтобы так гонять легенду в его 250-й матч в родной УПЛ, хех.

За этой игрой темпов действительно было интересно наблюдать. Скорости, качество футбола - это все было сегодня в Киеве. До экватора первого тайма моментов с обеих сторон было мало, но под занавес первого отрезка поединка коллективы в этом контексте прорвало.

Прежде всего, сначала активнее начали действовать подопечные СаШо, а с течением времени и львовяне не забывали огрызаться, да еще и как! Бущан допустил катастрофическую ошибку и на ровном месте едва не привез в свои ворота, выкатив прямо на ногу Притуле. Однако, стоит отметить, что Георгий сразу героически исправился и с убойной позиции вытащил выстрел Краснопира. Сам заварил, сам - спас.

У "Динамо" же прекрасные возможности была по очереди у Ваната и Буяльского. Хозяева классно комбинировали, доходили до ворот, но в завершающей стадии что-то не клеилось. Или выше, как в эпизоде у Владислава, или не удалось нанести акцентированный удар - как у Виталия.

Постепенно, запас сил у подопечных Виталия Пономарева уменьшался. Все же, значительно труднее, все время в таком темпе бегать в максимальной концентрации без мяча, перекрывать зоны и при этом часто идти в прессинг. Поэтому, закономерно, процент владения "Динамо" существенно увеличился.

Хотя, первыми взятие ворот провели как раз гости. Вертикальную атаку на скорости замкнул уже вышеупомянутый Краснопир. Впрочем, счет не изменился - арбитр встречи Виталий Романов после просмотра повтора на VAR отменил забитый мяч форварда львовян из-за незначительного офсайда.

Кстати, Романову, несмотря на большое количество борьбы, удавалось держать баланс и не вмешиваться прямо в события на поле. Да что там судья, даже наставники обеих команд очень долго не проводили замены, боясь разрушить структуру. Да, и откровенно говоря, в такой матч чрезвычайно входить со скамейки. В целом же, все шло к первому провалу. Цена ошибки была слишком велика. Это не значит, что возможностей не возникало. Шансы были, но под давлением игрокам было трудно принимать решения и поэтому не хватало точности при реализации.

Интересно было, чья стена лопнет первой. Так как "Динамо" непременно забивало во всех предыдущих матчах, а "Рух" не пропускал три поединка подряд. Чрезвычайно близкими были гости, чтобы в конце концов разбить оборонительные ряды киевлян. После обводящего удара Карабина динамовцев спасла стойка - Бущан просто наблюдал за полетом мяча. А в следующей атаке уже страж ворот "бело-синих" непосредственно вступил в игру и нивелировал выход один на один от Краснопира.

На что за "Динамо" дважды ответил Шапаренко. Первый удар Николая пришелся в перекладину, а второй в невероятном сейве перевел на угловой Ледвий. Это по сути была кульминация и апофеоз этого противостояния. Далее команды уже просто доигрывали. И замены от обоих тренеров, к сожалению, особо ничего нового не привнесли. Из опасного было еще попадание в каркас от вышедшего на поле Климчука, но из положения вне игры.

"Динамо" было ближе к тому, чтобы продолжить свою победную серию. Однако, "Рух" тоже очень остро огрызался. Где-то фортуна поворачивалась лицом к одним, где-то - к другим. Поэтому, наверное, ничья - абсолютно закономерный результат.

Несмотря на счет, центральный матч тура абсолютно оправдал ожидания. Опять же. Скорости, динамика, интересные идеи, драйв и интрига - это все мы увидели в столице Украины в этот субботний вечер.

7-й тур УПЛ сезона 2024/25

Суббота, 21-е сентября

Киев, стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского

"Рух": Ледвий, Дидык, Холод, Сыч, Роман, Пидгурский, Притула (Семотюк 84), Федор, Квасница (Рунич 77), Карабин (Клайвер 84), Краснопир.

Запасные: Герета, Товарницкий, Лях, Семотюк, Рунич, Климчук, Плюман, Клайвер, Квас.

Главный тренер: Виталий Пономарев.

"Динамо": Бущан, Вивчаренко (Дубинчак 86), Себальос, Михавко, Бражко, Ярмоленко (Брагару 72), Шапаренко (Рубчинский 86), Кабаев (Герреро 82), Буяльский (Пихаленок 72), Ванат.

Запасные: Нещерет, Игнатенко, Дячук, Рубчинский, Андриевский, Караваев, Малыш, Герреро, Биловар, Дубинчак, Брагару, Пихаленок.

Главный тренер: Александр Шовковский.

Предупреждения: Холод 44.

Арбитр: Романов Виталий.