Шахтер – Оболонь. АУДИО онлайн трансляция матча 7-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 7-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и киевской "Оболонью".

Команда Пушича прошла тяжелый экзамен на Апеннинах среди недели. Теперь нужно возвращаться на локальную арену и наверстывать там упущенное. В гости приедет явный аутсайдер первенства. Легкая прогулка для дубля "горняков"? Или если Марино и уберет игроков основы, то всего нескольких? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 23 сентября – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Роман Синчук