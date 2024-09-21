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Шахтер – Оболонь. АУДИО онлайн трансляция матча 7-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Шахтер – Оболонь. АУДИО онлайн трансляция матча 7-го тура УПЛ

Шахтар

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 7-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и киевской "Оболонью".

Читайте такжеШищенко – об Оболони: У нас нет звезд, игроки не такие, какие в Полесье. Но я вижу их отношение, потенциал

Команда Пушича прошла тяжелый экзамен на Апеннинах среди недели. Теперь нужно возвращаться на локальную арену и наверстывать там упущенное. В гости приедет явный аутсайдер первенства. Легкая прогулка для дубля "горняков"? Или если Марино и уберет игроков основы, то всего нескольких? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 23 сентября – в 17:55 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Роман Синчук

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Александр Рыженко Роман Синчук
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