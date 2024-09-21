Александр Бабич: В игре с львовянами Черноморцу не хватило качества

На послематчевую пресс-конференцию по завершении игры 7-го тура чемпионата УПЛ "Черноморец" – "Карпаты" (0:1) главный тренер "моряков" Александр Бабич пришел не в лучшем настроении из-за поражения его команды. Однако в общении с журналистами был, как всегда, откровенен.

- Проиграли матч, так что эмоции негативные. Мы играли с нашим прямым конкурентом, который находится в турнирной таблице возле нас. Конечно, план первого тайма где-то работал. Отдали инициативу и пытались поймать на контратаках. Но хочу сказать о наших игроках, которым я это уже донес: пока нет качества, в защите нужно играть очень надежно и просто. Как раз пропущенный нами мяч со штрафного из той серии, когда нашим футболистам нужно сыграть надежнее и проще. Что касается второго тайма, то он был немного другим. После пропущенного гола, давшего определенную реакцию подопечным, мы создали несколько моментов у ворот "Карпат". Половину тайма мы играли в большинстве и где-то нам не хватило качества, чтобы доставить мяч в штрафную игрокам атаки. Нам не хватило покоя и хладнокровия. Поэтому есть над чем работать. Конечно, в каждом компоненте – как в защите, так и в атаке очень много у нас работы.

– Понятно, что трансферно-селекционная работа у вас несколько сдвинулась и пришлась на старт чемпионата. Не в связи ли с этим вам сложно сейчас найти оптимальный состав?

– Да. Мы ищем оптимальный состав. После предыдущего матча (с "Ингульцом" – прим. авт.) мы немного перестроились, перевели Луку Лацабидзе в центральную зону, вернули Даниила Удода после травмы в центр защиты. Мы, конечно, ищем оптимальный вариант состава. Нам нужно немного больше времени, чтобы ребята лучше понимали друг друга. И такие матчи, как сегодня, будут давать нам больше информации и материала для анализа, чем матч против "Ингульца".

– Возможно, чтобы обострить игру, стоило сделать замены раньше, даже еще до перерыва?

– В первом тайме не было смысла производить замены. Задача была немного другая. Во втором тайме мы снова планировали выпускать игроков атакующей группы на 60-й минуте. Тех, кто может создать моменты. На это мы на том отрезке игры рассчитывали. Немного нам не удалось сделать то, что хотелось – забить мяч. Если бы мы забили и счёт стал 1:1, то были бы совсем другие эмоции. Это во-первых. А во-вторых: можно было бы сказать, что замены использовали удачно на сто процентов. Нам есть над чем работать. Считаю, что сегодня у нас есть информация: как негативная, так и более нормальная – о том, как команда отреагировала на пропущенный мяч. Поэтому считаю, что нужно спокойно проанализировать матч и сделать правильные выводы. Опять же, очень досадно, когда молодые игроки допускают одни и те же ошибки. Это немного нервирует. В целом же, я считаю, что еще будут матчи, где мы будем побеждать, давая бой соперникам.