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Защитник Вереса Гончаренко: В каждом матче мы стараемся биться и играть на победу
Но часто есть проблемы
Фото: Верес
Защитник "Вереса" Роман Гончаренко поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Ингульца".
"Когда я выступал за "Ингулец" - эта команда еще даже не претендовала на Украинскую Премьер-лигу. Мы играли в Первой лиге. Сейчас эта команда очень изменилась. Тренерский штаб, футболисты - все. Не осталось никого, с кем я вместе играл. Поэтому, встретиться с этим соперником будет интересно.
Мы детально изучали "Ингулец". Тренерский штаб на теоретических занятиях рассказывал и демонстрировал слабые стороны этой команды. Работали над тем, чтобы в завтрашней игре эти слабости использовать в свою пользу.
Мы в каждом матче стараемся биться и играть на победу. Завтра ничего не изменится. Тем более, мы играем дома, перед собственными болельщиками. Поэтому настраиваемся только на положительный результат", - сказал Гончаренко.
Поединок 7-го тура УПЛ между "Вересом" и "Ингульцом" состоится завтра, 22-го сентября. Старт - в 13:00.
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