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Защитник Вереса Гончаренко: В каждом матче мы стараемся биться и играть на победу

Премьер-лига
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Но часто есть проблемы

Защитник Вереса Гончаренко: В каждом матче мы стараемся биться и играть на победу

Фото: Верес

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Защитник "Вереса" Роман Гончаренко поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Ингульца".

"Когда я выступал за "Ингулец" - эта команда еще даже не претендовала на Украинскую Премьер-лигу. Мы играли в Первой лиге. Сейчас эта команда очень изменилась. Тренерский штаб, футболисты - все. Не осталось никого, с кем я вместе играл. Поэтому, встретиться с этим соперником будет интересно.

Мы детально изучали "Ингулец". Тренерский штаб на теоретических занятиях рассказывал и демонстрировал слабые стороны этой команды. Работали над тем, чтобы в завтрашней игре эти слабости использовать в свою пользу.

Мы в каждом матче стараемся биться и играть на победу. Завтра ничего не изменится. Тем более, мы играем дома, перед собственными болельщиками. Поэтому настраиваемся только на положительный результат", - сказал Гончаренко.

Поединок 7-го тура УПЛ между "Вересом" и "Ингульцом" состоится завтра, 22-го сентября. Старт - в 13:00.

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Источник:
Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
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