Защитник Вереса Гончаренко: В каждом матче мы стараемся биться и играть на победу

Защитник "Вереса" Роман Гончаренко поделился ожиданиями от предстоящего матча против "Ингульца".

"Когда я выступал за "Ингулец" - эта команда еще даже не претендовала на Украинскую Премьер-лигу. Мы играли в Первой лиге. Сейчас эта команда очень изменилась. Тренерский штаб, футболисты - все. Не осталось никого, с кем я вместе играл. Поэтому, встретиться с этим соперником будет интересно.

Мы детально изучали "Ингулец". Тренерский штаб на теоретических занятиях рассказывал и демонстрировал слабые стороны этой команды. Работали над тем, чтобы в завтрашней игре эти слабости использовать в свою пользу.

Мы в каждом матче стараемся биться и играть на победу. Завтра ничего не изменится. Тем более, мы играем дома, перед собственными болельщиками. Поэтому настраиваемся только на положительный результат", - сказал Гончаренко.