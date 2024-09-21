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Окончание победной серии киевлян и офсайдный гол львовян. Динамо – Рух 0:0. Обзор матча

Премьер-лига

Гости подтвердили свои амбиции на зону еврокубков

Окончание победной серии киевлян и офсайдный гол львовян. Динамо – Рух 0:0. Обзор матча

Фото: Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

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В столице закончился последний субботний матч украинского первенства. Зрители так и не дождались результативных атак. Если не учитывать точного выстрела Игоря Краснопира в дебюте второго тайма – его отменили из-за офсайда.

Защитник "Руха" Виталий Холод в конце первой половины встречи получил желтую карточку. Это было единственное предупреждение в этом поединке.

Во втором тайме Александр Шовковский выпустил на поле Александра Пихаленка, Максима Брагару, Эдуардо Герреро, Валентина Рубчинского. Наставник хозяев хотел выиграть этот матч, но замены не изменили цифры на табло.

Киевляне делят первую строчку с "Александрией" (16 очков), а львовский коллектив замыкает топ-4 (11 баллов). В следующее воскресенье столичная команда будет играть с "Левым Берегом", а подопечные Пономарева будут принимать "Колос".

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Смотрите обзор матча 7-го тура УПЛ 2024/25

Киев. Стадион имени Валерия Лобановского

Динамо – Рух 0:0

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Динамо (Киев) Рух (Львов)
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Источник:
YouTube-канал Динамо
Опубликовал: Александр Симченко
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