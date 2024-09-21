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Пономарев: Удалось сыграть в футбол, который пропагандирует наш клуб. Мы не держали в уме результат майского матча

Премьер-лига
Обновлено

Наставник львовян – о ничье с киевлянами

Пономарев: Удалось сыграть в футбол, который пропагандирует наш клуб. Мы не держали в уме результат майского матча

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Рух" возвращается из столицы не с пустыми руками. Гости заработали зачетный пункт в матче против вице-чемпиона УПЛ. Тренер Виталий Пономарев доволен итогом встречи.

"Это важный результат с точки зрения психологии. Если проанализировать составы команд, то "Динамо" сейчас превосходит "Рух" в мастерстве. У киевлян много игроков, выступающих в сборной, в то время как у нас футболисты молодежной сборной. Нам еще есть куда расти и эта ничья придаст ребятам уверенности в себе.

"Руху" удалось сыграть в тот футбол, который пропагандирует наш клуб. Мы стараемся так играть против каждого соперника. Думаю, что этот матч понравился болельщикам, ведь были моменты как у одной, так и у другой команды. В конце матча хотелось удержать ничью, ведь каждая из команд имела возможность забить”.

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“Замены не производились раньше, ведь те футболисты, которые вышли в стартовом составе, качественно проводили игру. Юрий Климчук рвался на поле, но мы понимаем, что он восстановился после тяжелой травмы, поэтому не хочется форсировать события. Когда Юра полностью будет готов – он будет полноценно играть во всех матчах. Мы рады, что он вернулся, ведь Климчук принесет “Руху” много пользы.

Мы не держали в уме результат майского матча. Для нас важно противостоять столь качественным соперникам и навязывать им конкуренцию. Нам было сложно, но хорошо, что сегодня мы добились положительного результата”, – отметил тренер.

"Рух" поднялся на 4-ю строчку и в следующем туре дома будет играть против "Колоса".

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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