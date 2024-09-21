Пономарев: Удалось сыграть в футбол, который пропагандирует наш клуб. Мы не держали в уме результат майского матча

"Рух" возвращается из столицы не с пустыми руками. Гости заработали зачетный пункт в матче против вице-чемпиона УПЛ. Тренер Виталий Пономарев доволен итогом встречи.

"Это важный результат с точки зрения психологии. Если проанализировать составы команд, то "Динамо" сейчас превосходит "Рух" в мастерстве. У киевлян много игроков, выступающих в сборной, в то время как у нас футболисты молодежной сборной. Нам еще есть куда расти и эта ничья придаст ребятам уверенности в себе.

"Руху" удалось сыграть в тот футбол, который пропагандирует наш клуб. Мы стараемся так играть против каждого соперника. Думаю, что этот матч понравился болельщикам, ведь были моменты как у одной, так и у другой команды. В конце матча хотелось удержать ничью, ведь каждая из команд имела возможность забить”.