Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шовковский – о вопросе журналиста касаемо проблем с реализацией: Вы видите проблему, я вижу возможности
Наставник киевлян – о ничье с Рухом
Фото: Динамо
Александр Шовковский выступил во флеш-зоне УПЛ ТВ.
“Думаю, от матча насладились все зрители. Когда столько моментов, штанги, перекладины, незасчитанные голы… Игра выглядела интересно. Ничейный результат, это не тот результат, который мы ожидали. Но я сказал ребятам, что мы вошли в такой график, где будем играть через два на третий, через третий на четвертый, поэтому что-либо нарабатывать возможности нет. Есть только возможность восстанавливаться и делать определенные коррективы. Потеряли два очка, но мы сыграли только шесть матчей, все еще впереди".
[О влиянии ротации] "Мы не можем играть 12, 13, 14 футболистами в течение всего периода. Кто-то вообще был без отдыха, потому что был привлечен в ряды национальной, молодежной сборной. Завтра у всех будет полноценный отдых, а послезавтра уже готовимся к следующей игре.
[О проблемах с реализацией моментов] Вы видите проблему, я вижу возможности. Это совсем другое. Принятие решений было не таким, которого мы ожидали. А претензии на счёт желания я никому не могу предъявить.
[О травмированных] Есть определенные проблемы, опять-таки с тем графиком, с которым ребята столкнулись. Волошин и Михайленко еще не будут готовиться к матчу с "Лацио". Попов со вторника понемногу начнет работать с нами, скажем так, в "лайт-режиме", – сообщил наставник.
В среду "Динамо" будет играть против римских "орлов".
Популярное сейчас
- УПЛ. Динамо - Рух 0:0. Первая потеря очков киевлян и юбилей Ярмоленко
- Лупашко: То, что кричали некоторые одесские болельщики - это недопустимо, и не должно такого быть
- Малиновский получил ужасную травму. Игрока вынесли с поля на носилках
- Журналисты ТаТоТаке поделились инсайдерской информацией о состоянии Себальоса
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО