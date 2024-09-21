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Шовковский – о вопросе журналиста касаемо проблем с реализацией: Вы видите проблему, я вижу возможности

Премьер-лига
Обновлено

Наставник киевлян – о ничье с Рухом

Шовковский – о вопросе журналиста касаемо проблем с реализацией: Вы видите проблему, я вижу возможности

Фото: Динамо

Новина українською

Александр Шовковский выступил во флеш-зоне УПЛ ТВ.

“Думаю, от матча насладились все зрители. Когда столько моментов, штанги, перекладины, незасчитанные голы… Игра выглядела интересно. Ничейный результат, это не тот результат, который мы ожидали. Но я сказал ребятам, что мы вошли в такой график, где будем играть через два на третий, через третий на четвертый, поэтому что-либо нарабатывать возможности нет. Есть только возможность восстанавливаться и делать определенные коррективы. Потеряли два очка, но мы сыграли только шесть матчей, все еще впереди".

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[О влиянии ротации] "Мы не можем играть 12, 13, 14 футболистами в течение всего периода. Кто-то вообще был без отдыха, потому что был привлечен в ряды национальной, молодежной сборной. Завтра у всех будет полноценный отдых, а послезавтра уже готовимся к следующей игре.

[О проблемах с реализацией моментов] Вы видите проблему, я вижу возможности. Это совсем другое. Принятие решений было не таким, которого мы ожидали. А претензии на счёт желания я никому не могу предъявить.

[О травмированных] Есть определенные проблемы, опять-таки с тем графиком, с которым ребята столкнулись. Волошин и Михайленко еще не будут готовиться к матчу с "Лацио". Попов со вторника понемногу начнет работать с нами, скажем так, в "лайт-режиме", – сообщил наставник.

В среду "Динамо" будет играть против римских "орлов".

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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