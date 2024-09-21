Первак: Когда одного футболиста не хватает, то вся выстроенная цепочка ломается

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак поделился впечатлениями от матча с "Александрией", в котором его команда уступила со счетом 0:2.

"Остались негативные впечатления от матча, но есть перспективы. Безусловно, ключевым эпизодом стало удаление Сухоручко в компенсированное к первому тайму время. Во втором тайме терпели, но пропустили после двух угловых. С атакой сегодня были существенные проблемы, не могли зацепиться за мяч.

В двух пропущенных мячах вина всей команды. Во время стандартов нам не хватало Сухоручко. Когда одного футболиста не хватает, то вся выстроенная цепочка ломается. В раздевалке успокоил ребят, ведь в футболе можно выиграть даже в меньшинстве. Настраивал на большое количество борьбы во втором тайме.

Соперник нас ничем не удивил. Понимали, что "Александрия" будет активно прессинговать. Все решили детали, индивидуальные ошибки. "Александрия" качественно играла с мячом, а нам не хватало хладнокровия. Мы проиграли, но ничего страшного не произошло. В следующем туре против "Динамо" нам не поможет Сухоручко, но в течение недельного цикла будем решать эту проблему", - сказал Первак.