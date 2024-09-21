Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бражко – о Рухе: Мало команд играют в таком стиле
Полузащитник Динамо прокомментировал ничью
fcdynamo
Владимир Бражко отметил уровень соперника и построение его игры.
“Очень интересный и сложный матч. У "Руха" сильная молодая команда, амбициозная. Конечно, у нас кое-что не получилось, где-то не повезло. Могли забивать и в первом тайме и во втором, но могли и пропустить. Эта потеря болезненна для нас, но нужно продолжать работать.
Было много перестроек, мы знали, что они играют один в один по всему полю. На самом деле необычно для украинского футбола, поскольку мало команд играют в таком стиле, но было много борьбы на поле за позицию, за мяч”.
“У нас хорошее восстановление, с этим проблем не было. Дальше у нас игра с "Лацио", нужно готовиться. Надо этот матч забывать, проанализировать и смотреть дальше.
[О повреждении] Немного дискомфорт, но как говорят: "Если у тебя что-то болит, то ты чувствуешь себя живым" (улыбается). Восстанавливался, врачи немного "поколдовали" и уже все хорошо", – заявил футболист.
Бражко провел 30 матчей в УПЛ в составе киевлян.
Популярное сейчас
- Динамо впервые в сезоне теряет очки, победы Карпат и Александрии. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- УПЛ. Динамо - Рух 0:0. Первая потеря очков киевлян и юбилей Ярмоленко
- Малиновский получил ужасную травму. Игрока вынесли с поля на носилках
- Шовковский пояснил, почему в матче с Ворсклой обе команды сделали по семь замен
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО