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Бражко – о Рухе: Мало команд играют в таком стиле

Премьер-лига
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Полузащитник Динамо прокомментировал ничью

Бражко – о Рухе: Мало команд играют в таком стиле

fcdynamo

Новина українською

Владимир Бражко отметил уровень соперника и построение его игры.

“Очень интересный и сложный матч. У "Руха" сильная молодая команда, амбициозная. Конечно, у нас кое-что не получилось, где-то не повезло. Могли забивать и в первом тайме и во втором, но могли и пропустить. Эта потеря болезненна для нас, но нужно продолжать работать.

Было много перестроек, мы знали, что они играют один в один по всему полю. На самом деле необычно для украинского футбола, поскольку мало команд играют в таком стиле, но было много борьбы на поле за позицию, за мяч”.

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“У нас хорошее восстановление, с этим проблем не было. Дальше у нас игра с "Лацио", нужно готовиться. Надо этот матч забывать, проанализировать и смотреть дальше.

[О повреждении] Немного дискомфорт, но как говорят: "Если у тебя что-то болит, то ты чувствуешь себя живым" (улыбается). Восстанавливался, врачи немного "поколдовали" и уже все хорошо", – заявил футболист.

Бражко провел 30 матчей в УПЛ в составе киевлян.

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Динамо (Киев) Владимир Бражко
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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