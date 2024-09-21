Бражко – о Рухе: Мало команд играют в таком стиле

Владимир Бражко отметил уровень соперника и построение его игры.

“Очень интересный и сложный матч. У "Руха" сильная молодая команда, амбициозная. Конечно, у нас кое-что не получилось, где-то не повезло. Могли забивать и в первом тайме и во втором, но могли и пропустить. Эта потеря болезненна для нас, но нужно продолжать работать.

Было много перестроек, мы знали, что они играют один в один по всему полю. На самом деле необычно для украинского футбола, поскольку мало команд играют в таком стиле, но было много борьбы на поле за позицию, за мяч”.