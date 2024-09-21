Илич: Сейчас украинскому народу нужна поддержка, и мое возвращение - это самое малое, что я могу сделать

Хорватский полузащитник "Кривбасса" Хрвое Илич пообщался с пресс-службой клуба на тему возвращения игрока в Кривой Рог.

- Хрвое, и мы, и команда, и болельщики очень рады тебя видеть. Какие эмоции у тебя?

- В первую очередь, я бы хотел извиниться за свое отсутствие, но на то были определенные причины. Я рад вернуться и хочу помочь команде стать еще лучше.

- Мы знаем, что у тебя были определенные личные проблемы и опасения за собственную безопасность. Какова ситуация сейчас?

- Да, слава Богу, дома уже все хорошо и я смог вернуться в Кривой Рог. Сейчас в Украине никто не может чувствовать себя в безопасности. россия ежедневно продолжает свой террор. Но сейчас украинскому народу нужна поддержка и мое возвращение - это самое малое, что я могу сделать. Я поражен вашей смелостью и я уверен, что этот ужас скоро закончится. Конечно, победой Украины.

- Какие эмоции у тебя после возвращения? Как прошли первые тренировки и как оценишь свою физическую форму сейчас?

- У меня только хорошие эмоции сейчас, я вернулся. Ведь хочу играть и тренироваться с командой. Я хорошо себя чувствую. Сейчас моя физическая форма не на сто процентов, но после тренировок будет становиться все лучше и лучше, тренировка за тренировкой. Я постепенно двигаюсь, и очень скоро я буду готов на все сто.

- Когда ждать твоего возвращения на поле в официальных матчах?

- Трудно сказать, но, надеюсь, очень скоро. Ведь это не мой выбор, а выбор главного тренера и тренерского штаба. Мне надо тренироваться, отдавать всего себя на максимум, чтобы вернуться на поле как можно скорее.

- Какие цели ставишь перед собой в нашей команде на новый сезон?

- Сейчас только начало сезона. Мы должны двигаться от игры к игре, и увидим, что из этого получится в будущем. Надеюсь, все будет хорошо. Ведь у нас настоящая семья и единый коллектив.