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Защитник Руха Дидык: Сегодня мы получили одно очко, а не потеряли два

Премьер-лига
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Футболист львовян доволен выездом к Динамо

Защитник Руха Дидык: Сегодня мы получили одно очко, а не потеряли два

Фото: ФК Рух

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Роман Дидык дал комментарий УПЛ ТВ.

“Сегодня получилась трудная игра. Было много борьбы. Мы довольны результатом. Думаю, сегодня мы завоевали одно очко, а не потеряли два. Неплохо сыграли в защите. В общем, в этом чемпионате много игр на ноль, поэтому хочется продолжать в том же духе”.

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“[О реванше за майский матч] Конечно, хотел забить (Дидык отмечался в предыдущей игре с киевлянами, – прим.). Каждый футболист хочет забивать в каждом матче, но у меня такая позиция, что не так много моментов в игре. У нас было много голевых моментов, где-то подвела реализация. Но ничего, двигаемся дальше, мы довольны сегодняшней игрой”, – сказал защитник.

Роман сыграл в составе "Руха" 66 матчей.

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Рух (Львов) Роман Дидык
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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