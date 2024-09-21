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Защитник Руха Дидык: Сегодня мы получили одно очко, а не потеряли два
Футболист львовян доволен выездом к Динамо
Фото: ФК Рух
Роман Дидык дал комментарий УПЛ ТВ.
“Сегодня получилась трудная игра. Было много борьбы. Мы довольны результатом. Думаю, сегодня мы завоевали одно очко, а не потеряли два. Неплохо сыграли в защите. В общем, в этом чемпионате много игр на ноль, поэтому хочется продолжать в том же духе”.
“[О реванше за майский матч] Конечно, хотел забить (Дидык отмечался в предыдущей игре с киевлянами, – прим.). Каждый футболист хочет забивать в каждом матче, но у меня такая позиция, что не так много моментов в игре. У нас было много голевых моментов, где-то подвела реализация. Но ничего, двигаемся дальше, мы довольны сегодняшней игрой”, – сказал защитник.
Роман сыграл в составе "Руха" 66 матчей.
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