Кемкин: Радует, что уже в третьем поединке Карпаты сохраняют ворота на замке

Вратарь "Карпат" Александр Кемкин прокомментировал победу над "Черноморцем" (1:0) в 7-м туре УПЛ.

"Считаю, что до удаления Владимира Адамюка "Карпаты" доминировали и наиграли на свой гол, который забил Тарас Сакив. Конечно, когда остались в меньшинстве, тем более, без опытного защитника, то одесситы активизировались и пытались перехватить инициативу, однако до голевых моментов у наших ворот дело не доходило. Более того, под занавес противостояния гости были ближе к тому, чтобы забить второй раз, чем хозяева - спастись от поражения.

Важно, что поражение в предыдущем туре от "Шахтера" не выбило "зелено-белых" из колеи. Мы проанализировали тот матч с "горняками" и забыли. Радует, что уже в третьем поединке "Карпаты" сохраняют ворота на "замке". Чувствую, что прибавляем. Двигаемся дальше", - сказал Кемкин.