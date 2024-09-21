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Кемкин: Радует, что уже в третьем поединке Карпаты сохраняют ворота на замке

Премьер-лига
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Голкипер - о своих успехах

Кемкин: Радует, что уже в третьем поединке Карпаты сохраняют ворота на замке

Фото: Карпати

Новина українською

Вратарь "Карпат" Александр Кемкин прокомментировал победу над "Черноморцем" (1:0) в 7-м туре УПЛ.

"Считаю, что до удаления Владимира Адамюка "Карпаты" доминировали и наиграли на свой гол, который забил Тарас Сакив. Конечно, когда остались в меньшинстве, тем более, без опытного защитника, то одесситы активизировались и пытались перехватить инициативу, однако до голевых моментов у наших ворот дело не доходило. Более того, под занавес противостояния гости были ближе к тому, чтобы забить второй раз, чем хозяева - спастись от поражения.

Важно, что поражение в предыдущем туре от "Шахтера" не выбило "зелено-белых" из колеи. Мы проанализировали тот матч с "горняками" и забыли. Радует, что уже в третьем поединке "Карпаты" сохраняют ворота на "замке". Чувствую, что прибавляем. Двигаемся дальше", - сказал Кемкин.

За первые 7 туров УПЛ "Карпаты" заработали 8 очков. Сейчас они занимают 9-ю строчку в таблице чемпионата.

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Карпаты (Львов) Александр Кемкин
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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