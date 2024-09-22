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Ярмоленко: Если бы футболисты АПЛ путешествовали на автобусе или поезде, они бы не смогли играть через 48-72 часа
Андрей дал послематчевый комментарий
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Полузащитник выступил во флеш-зоне УПЛ Т.
“Нужно отдать должное команде “Рух”, её футболистам. Конечно, если бы мы использовали свои моменты в первом тайме, во втором нам было бы легче.
Борьбу мы точно не проиграли, только не использовали свои моменты, особенно до перерыва. А во втором тайме мы шли вперед, открывались, поэтому и у "Руха" было два или три хороших случая.
Имела место чистая мужская борьба, рефери давал играть во многих эпизодах. Думаю, это лучше, чем когда раздается свисток при каждом падении. Словом, ничего особенно грубого я сегодня не увидел. Нам не удалось победить, мы потеряли очки, но это все равно должно было произойти, потому что трудно пройти весь сезон без потерь”.
“График очень насыщен, нет такого, что мы считаем какую-то игру важнее другой, ведь за каждую победу дают три очка. Самое главное – успевать восстанавливаться и отдохнуть после дороги. Логистика немного усложняет нам задачу, но ничего страшного – будем готовиться, чтобы достойно представить наш клуб и страну в Европе.
Если бы футболисты АПЛ путешествовали на автобусе или поезде, они бы не смогли играть через 48 часов или через 72 часа. Одно дело, когда есть полноценное восстановление, когда в любой момент можешь приехать на базу, чтобы сделать все необходимые процедуры и совсем другое, когда ты едешь 20 часов автобусом в сидячем положении. О каком восстановлении может идти речь? Конечно, хорошо, что у нас большой состав и многие футболисты. Думаю, играть будут все, у каждого будет свой шанс”, – заявил Андрей.
Матч против "Лацио" состоится в среду.
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