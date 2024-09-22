Ярмоленко: Если бы футболисты АПЛ путешествовали на автобусе или поезде, они бы не смогли играть через 48-72 часа

Полузащитник выступил во флеш-зоне УПЛ Т.

“Нужно отдать должное команде “Рух”, её футболистам. Конечно, если бы мы использовали свои моменты в первом тайме, во втором нам было бы легче.

Борьбу мы точно не проиграли, только не использовали свои моменты, особенно до перерыва. А во втором тайме мы шли вперед, открывались, поэтому и у "Руха" было два или три хороших случая.

Имела место чистая мужская борьба, рефери давал играть во многих эпизодах. Думаю, это лучше, чем когда раздается свисток при каждом падении. Словом, ничего особенно грубого я сегодня не увидел. Нам не удалось победить, мы потеряли очки, но это все равно должно было произойти, потому что трудно пройти весь сезон без потерь”.