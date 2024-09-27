Бавария против Байера и дерби Мадрида. Расписание футбола на 23 – 29 сентября

Лига чемпионов первым туром отгремела, теперь очередь Лиги Европы. В частности, свой путь среди прочих начнет и киевское "Динамо". Также очень насыщенным по традиции выйдет уик-энд. Например, "Бавария" попытается одолеть подопечных Хаби Алонсо, а "Атлетико" остановить звездный "Реал". Естественно, то далеко не полный список топ-матчей недели.

Понедельник, 23 сентября

Двумя матчами УПЛ в понедельник закончится 7-й тур чемпионата. Также ближе к ночи по одному поединку для просмотра получат любители Серии А, Примеры и Примейры.

15:30. "Колос" – "Заря". УПЛ. УПЛ ТВ

18:00. "Шахтер" – "Оболонь". УПЛ. УПЛ ТВ

21:45. "Аталанта" – "Комо". Серия А. Megogo

22:00. "Бетис" – "Мальорка". Примера. Megogo

22:15. "Боавишта" – "Бенфика". Примейра. Megogo

Вторник, 24 сентября

Немножко не самого топового по именам Кубка Италии, такая же порция чемпионата Испании (зато там с мадридским "Реалом), а еще Кубок английской лиги. Возможно, Мареска выпустит на скромный "Барроу" Михаила Мудрика.

17:00. "Лечче" – "Сассуоло". Кубок Италии. Megogo

19:30. "Кальяри" – "Кремонезе". Кубок Италии. Megogo

20:00. "Валенсия" – "Осасуна". Примера. Megogo

20:00. "Севилья" – "Вальядолид". Примера. Megogo

21:45. "Уимблдон" – "Ньюкасл". Кубок лиги. Setanta Sports

21:45. "Манчестер Сити" – "Уотфорд". Кубок лиги. Setanta Sports

21:45. "Челси" – "Барроу". Кубок лиги. Setanta Sports

22:00. "Реал" – "Алавес". Примера. Megogo

22:00. "Уиком" – "Астон Вилла". Кубок лиги. Setanta Sports

22:00. "Торино" – "Эмполи". Кубок Италии. Megogo

Среда, 25 сентября

Мидвик пройдет под знаком второго по значимости клубного европейского турнира. В бой вступает киевское "Динамо", поединок с римским "Лацио" однозначно будет непростым. Также в чемпионате Испании свои матчи проведут "Жирона" Цыганкова и "Барса", а в АПЛ – "Арсенал" Зинченко и "Ливерпуль".

19:30. "Удинезе" – "Салернитана". Кубок Италии. Megogo

19:45. "Буде-Глимт" – "Порту". Лига Европы. Megogo

20:00. "Жирона" – "Райо Вальекано". Примера. Megogo

21:45. "Арсенал" – "Болтон". Кубок лиги. Setanta Sports App

22:00. "Барселона" – "Хетафе". Примера. Megogo

22:00. "Ливерпуль" – "Вест Хэм". Кубок лиги. Setanta Sports App

22:00. "Динамо" – "Лацио". Лига Европы. Megogo

22:00. "Манчестер Юнайтед" – "Твенте". Лига Европы. Megogo

22:00. "Ницца" – "Реал Сосьедад". Лига Европы. Megogo

22:00. "Дженоа" – "Сампдория". Кубок Италии. Megogo

Четверг, 26 сентября

Еще один день с Лигой Европы. Увидим в бою "Рому" Артема Довбика, которую возглавил новый специалист – Иван Юрич. Еще из интересного в ЛЕ – вывески с участием "Тоттенхэма", "Лиона" и "Айнтрахта".

19:30. "Монца" – "Брешия". Кубок Италии. Megogo

20:00. "Эспаньол" – "Вильярреал". Примера. Megogo

20:00. "Лас-Пальмас" – "Бетис". Примера. Megogo

22:00. "Сельта" – "Атлетико". Примера. Megogo

22:00. "Рома" – "Атлетик". Лига Европы. Megogo

22:00. "Тоттенхэм" – "Карабах". Лига Европы. Megogo

22:00. "Лион" – "Олимпиакос". Лига Европы. Megogo

22:00. "Айнтрахт" – "Виктория Пльзень". Лига Европы. Megogo

22:00. "Наполи" – "Палермо". Кубок Италии. Megogo

Пятница, 27 сентября

От еврокубков к локальным первенствам. Футбольный вечер начнется выездом "Шахтера" в гости к "Вересу". Дортмундская "Боруссия", страдающий "Милан", "Пари Сен-Жермен" – каждый найдет себе матч по нраву.

18:00. "Верес" – "Шахтер". УПЛ. УПЛ ТВ

21:30. "Боруссия Д" – "Бохум". Бундеслига. Setanta Sports

21:45. "Милан" – "Лечче". Серия А. Megogo

22:00. "Пари Сен-Жермен" – "Ренн". Лига 1. Megogo

22:15. "Эшторил" – "Спортинг". Примейра. Megogo

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Суббота, 28 сентября

Три матча в чемпионате Украины, открытие тура в АПЛ мощным поединком между "Ньюкаслом" и "Сити", а также встреча немецких гигантов, "Байера" и "Баварии", – и это далеко не все. Ярмолюк ждет в гости "Вест Хэм", Миколенко – "Кристал Пэлас"; к Мудрику едет "Брайтон", а к Зинченко – "Лестер".

13:00. "Кривбасс" – "Александрия". УПЛ. УПЛ ТВ

14:30. "Ньюкасл" – "Манчестер Сити". АПЛ. Setanta Sports App

15:30. ЛНЗ – "Черноморец". УПЛ. УПЛ ТВ

16:00. "Удинезе" – "Интер". Серия А. Megogo

16:30. "Боруссия М" – "Унион Берлин". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "Вольфсбург" – "Штутгарт". Бундеслига. Setanta Sports App

16:30. "РБ Лейпциг" – "Аугсбург". Бундеслига. Setanta Sports App

17:00. "Арсенал" – "Лестер". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Брентфорд" – "Вест Хэм". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Эвертон" – "Кристал Пэлас". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Челси" – "Брайтон". АПЛ. Setanta Sports App

18:00. "Ланс" – "Ницца". Лига 1. Megogo

18:00. "Карпаты" – "Полесье". УПЛ. УПЛ ТВ

19:00. "Дженоа" – "Ювентус". Серия А. Megogo

19:30. "Реал Сосьедад" – "Валенсия". Примера. Megogo

19:30. "Бавария" – "Байер". Бундеслига. Setanta Sports App

19:30. "Вулверхэмптон" – "Ливерпуль". АПЛ. Setanta Sports App

20:00. "Гавр" – "Лилль". Лига 1. Megogo

21:45. "Болонья" – "Аталанта". Серия А. Megogo

22:00. "Осасуна" – "Барселона". Примера. Megogo

22:00. "Монако" – "Монпелье". Лига 1. Megogo

22:30. "Бенфика" – "Жил Висенте". Примейра. Megogo

Воскресенье, 29 сентября

Вновь три поединка в Украинской Премьер-лиге ждут футбольных болельщиков. Также в программе матчи с участием "Жироны" Цыганкова и "Ромы" Довбика. Безусловно, два самых главных гвоздя вечера: "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм" и мадридское дерби между "Атлетико" и "Реалом" в Испании.