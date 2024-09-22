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Климчук: Мы изучали, как играет Динамо, как действуют конкретные футболисты, изучали сильные и слабые стороны
Форвард львовян раскрыл аспекты подготовки к матчу
Фото: ФК Рух
Юрий Климчук прокомментировал свое возвращение после повреждения.
“Чувствую себя прекрасно. Каждый день в течение 6 месяцев я готовился вернуться на поле. Очень рад, что снова играю и ещё против такого соперника. Есть одышка после матча, но это нормально.
"Рух" качественно подготовился к поединку. Мы изучали, как играет "Динамо", как действуют конкретные футболисты, изучали сильные и слабые стороны. Если посмотреть на моменты, которые создал "Рух", то нам удалось найти слабости в игре киевлян, но мы не смогли реализовать свои возможности и забить гол".
“Не думаю, что в конце матча “Рух” играл на сохранение результата. Лично я, выходя на замену, был настроен забить. Имел свой момент, но, насколько я понял, был офсайд. Начал пристреливаться по воротам – у меня и команды все впереди. Сейчас будет выходной, а после него уже будем готовиться к домашнему матчу с "Колосом", – заявил нападающий.
Следующая встреча команды состоится 29 сентября.
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