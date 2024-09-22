Климчук: Мы изучали, как играет Динамо, как действуют конкретные футболисты, изучали сильные и слабые стороны

Юрий Климчук прокомментировал свое возвращение после повреждения.

“Чувствую себя прекрасно. Каждый день в течение 6 месяцев я готовился вернуться на поле. Очень рад, что снова играю и ещё против такого соперника. Есть одышка после матча, но это нормально.

"Рух" качественно подготовился к поединку. Мы изучали, как играет "Динамо", как действуют конкретные футболисты, изучали сильные и слабые стороны. Если посмотреть на моменты, которые создал "Рух", то нам удалось найти слабости в игре киевлян, но мы не смогли реализовать свои возможности и забить гол".