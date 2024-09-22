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Пихаленок: Прервали победную серию, но ничего страшного. Если каждый раз опускать голову, ничего не получится

Премьер-лига

Полузащитник убежден, что не нужно фокусироваться на одной неудаче

Пихаленок: Прервали победную серию, но ничего страшного. Если каждый раз опускать голову, ничего не получится

fcdynamo.com

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Александр Пихаленок в эфире УПЛ.ТБ дал краткий комментарий после встречи.

“Сегодня были моменты как у нас, так и у "Руха". К сожалению, мы не выиграли, прервали победную серию. Мы знали, что соперник будет играть один в один, очень плотно. "Рух" всегда поддерживает высокий темп игры. У нас были моменты, когда что-то получалось, а были периоды, когда нет. Мы пытались перестроиться, в том числе посредством замен, но так получилось, что результат 0:0".

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"Я в хорошей форме, кондиции нормальные. Решение принимает тренер, я же, когда выхожу на замену, помогаю команде, чем могу. Все немного расстроены, потеряли очки, но ничего страшного. Если каждый раз будем опускать голову, ничего хорошего не получится”, – отметил полузащитник.

Александр появился на поле на 72-й минуте, заменив Виталия Буяльского.

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Динамо (Киев) Александр Пихаленок
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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