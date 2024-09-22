Пихаленок: Прервали победную серию, но ничего страшного. Если каждый раз опускать голову, ничего не получится

Александр Пихаленок в эфире УПЛ.ТБ дал краткий комментарий после встречи.

“Сегодня были моменты как у нас, так и у "Руха". К сожалению, мы не выиграли, прервали победную серию. Мы знали, что соперник будет играть один в один, очень плотно. "Рух" всегда поддерживает высокий темп игры. У нас были моменты, когда что-то получалось, а были периоды, когда нет. Мы пытались перестроиться, в том числе посредством замен, но так получилось, что результат 0:0".