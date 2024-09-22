  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рекордсмен Колоса по количеству матчей будет тренировать первую команду
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рекордсмен Колоса по количеству матчей будет тренировать первую команду

Премьер-лига
Обновлено

В Ковалевке произошли изменения в тренерском штабе

Рекордсмен Колоса по количеству матчей будет тренировать первую команду

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

Экс-полузащитник "хлеборобов" Вадим Милько, завершивший карьеру после прошлого сезона, стал ассистентом Александра Поздеева. До этого назначения бывший футболист успел поработать на аналогичной должности в "Колосе" U-19, но быстро пошел на повышение.

Читайте такжеОдин из самых возрастных игроков УПЛ 2023/24 завершил карьеру

Последние 7 лет профессиональной игровой карьеры Вадим провел именно в составе Ковалевки. Также на его счету рекорд по количеству матчей в команде (177).

Завтра коллектив из Киевской области будет принимать луганскую "Зарю". "Хлеборобы" после шести проведенных встреч занимают 14-е место в таблице (3 балла).

По теме
yellow-arrow
Лупашко – о Поворознюке: Я всегда буду вспоминать его с благодарностью
yellow-arrow
Пихаленок: Прервали победную серию, но ничего страшного. Если каждый раз опускать голову, ничего не получится
yellow-arrow
Климчук: Мы изучали, как играет Динамо, как действуют конкретные футболисты, изучали сильные и слабые стороны
Вадим Милько Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Колос
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости