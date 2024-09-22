Рекордсмен Колоса по количеству матчей будет тренировать первую команду

Экс-полузащитник "хлеборобов" Вадим Милько, завершивший карьеру после прошлого сезона, стал ассистентом Александра Поздеева. До этого назначения бывший футболист успел поработать на аналогичной должности в "Колосе" U-19, но быстро пошел на повышение.

Читайте также Один из самых возрастных игроков УПЛ 2023/24 завершил карьеру

Последние 7 лет профессиональной игровой карьеры Вадим провел именно в составе Ковалевки. Также на его счету рекорд по количеству матчей в команде (177).

Завтра коллектив из Киевской области будет принимать луганскую "Зарю". "Хлеборобы" после шести проведенных встреч занимают 14-е место в таблице (3 балла).