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Лупашко – о Поворознюке: Я всегда буду вспоминать его с благодарностью
Специалист поблагодарил предпринимателя за доверие
фото из свободных источников
Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко ответил, как сложились его отношения с одиозным президентом "Ингульца" Александром Поворознюком во время работы в клубе.
“Об Александре Григорьевиче много историй, но я ему очень благодарен за то нестандартное и неочевидное решение, когда он назначил меня главным тренером. Многие не воспринимали это решение. А я ему благодарен за то, что он сделал ставку на меня. Мы с ним провели очень интересный год в качестве главного тренера".
“Когда я почувствовал, что мне нужно делать шаг вперед, он снова пошел мне навстречу. Я всегда буду вспоминать его с благодарностью. Ничего нового я вам все равно не расскажу”, – сказал Лупашко.
Владислав на позиции хавбека защищал цвета "Ингульца" с 2017 по 2022 гг. С января 2022 года начал работать ассистентом, а в июне 2023-го возглавил команду.
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