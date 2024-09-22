  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лупашко – о Поворознюке: Я всегда буду вспоминать его с благодарностью
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лупашко – о Поворознюке: Я всегда буду вспоминать его с благодарностью

Премьер-лига

Специалист поблагодарил предпринимателя за доверие

Лупашко – о Поворознюке: Я всегда буду вспоминать его с благодарностью

фото из свободных источников

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко ответил, как сложились его отношения с одиозным президентом "Ингульца" Александром Поворознюком во время работы в клубе.

“Об Александре Григорьевиче много историй, но я ему очень благодарен за то нестандартное и неочевидное решение, когда он назначил меня главным тренером. Многие не воспринимали это решение. А я ему благодарен за то, что он сделал ставку на меня. Мы с ним провели очень интересный год в качестве главного тренера".

Читайте такжеПоворознюк - об уходе Лупашко: Не хочу ни денег, ничего, хочу просто дать ему возможность сделать свое будущее

“Когда я почувствовал, что мне нужно делать шаг вперед, он снова пошел мне навстречу. Я всегда буду вспоминать его с благодарностью. Ничего нового я вам все равно не расскажу”, – сказал Лупашко.

Владислав на позиции хавбека защищал цвета "Ингульца" с 2017 по 2022 гг. С января 2022 года начал работать ассистентом, а в июне 2023-го возглавил команду.

По теме
yellow-arrow
Рекордсмен Колоса по количеству матчей будет тренировать первую команду
yellow-arrow
Пихаленок: Прервали победную серию, но ничего страшного. Если каждый раз опускать голову, ничего не получится
yellow-arrow
Климчук: Мы изучали, как играет Динамо, как действуют конкретные футболисты, изучали сильные и слабые стороны
Владислав Лупашко Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости