Лупашко – о Поворознюке: Я всегда буду вспоминать его с благодарностью

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко ответил, как сложились его отношения с одиозным президентом "Ингульца" Александром Поворознюком во время работы в клубе.

“Об Александре Григорьевиче много историй, но я ему очень благодарен за то нестандартное и неочевидное решение, когда он назначил меня главным тренером. Многие не воспринимали это решение. А я ему благодарен за то, что он сделал ставку на меня. Мы с ним провели очень интересный год в качестве главного тренера".

“Когда я почувствовал, что мне нужно делать шаг вперед, он снова пошел мне навстречу. Я всегда буду вспоминать его с благодарностью. Ничего нового я вам все равно не расскажу”, – сказал Лупашко.

Владислав на позиции хавбека защищал цвета "Ингульца" с 2017 по 2022 гг. С января 2022 года начал работать ассистентом, а в июне 2023-го возглавил команду.