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Кривбасс - Ворскла: Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Матч начнется в 15:30
fckryvbas.com
В прошлом туре "Кривбасс" на выезде с минимальным счетом 1:0 обыграл "Левый Берег", а "Ворскла" на неделе провела перенесенный матч 4-го тура УПЛ с "Динамо", в котором уступила со счетом 3:1.
Сейчас команды не имеют больших кадровых проблем, у полтавчан может отсутствовать Гучека, а криворожане выйдут на поле без Дибанго, но с Хрвое Иличем.
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Игра "Кривбасс" - "Ворскла" начнется в 15:30. Смотреть онлайн прямую видеотрансляцию можно на УПЛ ТВ. Она доступна у многих провайдеров, ОТТ-платформах, кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн-трансляция в матч-центре UA-Футбол.
УПЛ, 7-й тур. 22.09.2024 Кривой Рог, стадион "Горняк", 15:30
"Кривбасс" - "Ворскла"
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