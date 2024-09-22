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Верес – Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Встреча двух аутсайдеров чемпионата
ФК "Верес"
Пока новый сезон Украинской Премьер-лиги для "Вереса" и "Ингульца" складывается не лучшим образом. Команда из Ровно занимает 13-ю строчку с 4 очками в активе, а футболисты с Петрового на 15-й с 3 очками. Причем оба коллектива уже отыграли 6 туров.
Это своеобразная битва за выживание, действительно важный матч для обеих команд, ведь это неплохой шанс забрать три очка и улучшить свою позицию в чемпионате.
Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени в воскресенье, 22 сентября.
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УПЛ. 7 тур.
22 сентября. 13:00. Ровно. "Авангард"
Главный судья: Дмитрий Кубряк (Одесса)
Трансляция: УПЛ ТВ
Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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