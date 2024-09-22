Верес – Ингулец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Пока новый сезон Украинской Премьер-лиги для "Вереса" и "Ингульца" складывается не лучшим образом. Команда из Ровно занимает 13-ю строчку с 4 очками в активе, а футболисты с Петрового на 15-й с 3 очками. Причем оба коллектива уже отыграли 6 туров.

Это своеобразная битва за выживание, действительно важный матч для обеих команд, ведь это неплохой шанс забрать три очка и улучшить свою позицию в чемпионате.

Стартовый свисток раздастся в 13:00 по киевскому времени в воскресенье, 22 сентября.

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УПЛ. 7 тур.

22 сентября. 13:00. Ровно. "Авангард"

Главный судья: Дмитрий Кубряк (Одесса)

Трансляция: УПЛ ТВ

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