Очеретько - о победе над Черноморцем: Удалось реабилитироваться после игры с Шахтером

Вчера "Черноморец" уступил "Карпатам" со счетом 0:1 в матче 7-го тура УПЛ.

Полузащитник "львов" Олег Очеретько поделился впечатлениями после матча.

Какие впечатления после победы?

Отличные впечатления, потому что удалось реабилитироваться после игры с "Шахтером", и мы завоевали три важных очка для нас.

Что сказал тренер в раздевалке, ведь во втором тайме "Карпаты" начали играть более активно?

Сказал брать инициативу на себя, контролировать мяч и не допускать глупых ошибок.

Следующая игра у "Карпат" против "Полесья", которое является одним из лидеров УПЛ. Вы уже начинали изучать соперника?

Нет, будем завтра или послезавтра уже начинать разбирать своего соперника.