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Очеретько - о победе над Черноморцем: Удалось реабилитироваться после игры с Шахтером

Премьер-лига

Удовлетворенный победой

Очеретько - о победе над Черноморцем: Удалось реабилитироваться после игры с Шахтером

Фото: Карпати

Новина українською

Вчера "Черноморец" уступил "Карпатам" со счетом 0:1 в матче 7-го тура УПЛ.

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Полузащитник "львов" Олег Очеретько поделился впечатлениями после матча.

Какие впечатления после победы?

Отличные впечатления, потому что удалось реабилитироваться после игры с "Шахтером", и мы завоевали три важных очка для нас.

Что сказал тренер в раздевалке, ведь во втором тайме "Карпаты" начали играть более активно?

Сказал брать инициативу на себя, контролировать мяч и не допускать глупых ошибок.

Следующая игра у "Карпат" против "Полесья", которое является одним из лидеров УПЛ. Вы уже начинали изучать соперника?

Нет, будем завтра или послезавтра уже начинать разбирать своего соперника.

Напомним, "Карпаты" одержали первую гостевую победу в УПЛ, а "Черноморец" потерпел десятое поражение. Сейчас одесская команда обходится без ничьих в течение 16 игр УПЛ.

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Черноморец (Одесса) Карпати
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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