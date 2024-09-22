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"Какой-то идиот, вообще п****ц". Шуфрич - об Владислава Лупашко

Премьер-лига

Не сдержал эмоций

"Какой-то идиот, вообще п****ц". Шуфрич - об Владислава Лупашко

Фото: football24.ua/ автор неизвестен

Новина українською

Вчера было опубликовано большое интервью с тренером львовских "Карпат" Владиславом Лупашко, в котором он заявил, что:

"Если бы войны не было, болельщиков тоже много не было бы, потому что мы их потеряли. Мы их потеряли из-за нашего футбола, который не был им интересен."

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Бывший президент "Говерлы" Александр Шуфрич высказался в Х по заявлению тренера "Карпат":

"Лупашко – какой-то идиот. О стадионах это вообще п****ц."

Напомним, вчера "Карпаты" выиграли у "Черноморца" со счетом 0:1. На текущий момент "львы" занимают 9-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 8 очков в 7 матчах чемпионата.

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Владислав Лупашко Александр Шуфрич
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1 голосов
Источник:
Shufrych Oleksandr
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Mіck Mars (Київ)
22.09.2024 в 09:59
Шуфрич менший завжди демонстрував мудрість не по рокам, Суркіс не просто так з ним товаришує, і в цьому випадку Шуфрич влучно зауважив. Продавати квитки на стадіон під час війни - долб***м.
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Комментарии 1
Mіck Mars (Київ)
22.09.2024 в 09:59
Шуфрич менший завжди демонстрував мудрість не по рокам, Суркіс не просто так з ним товаришує, і в цьому випадку Шуфрич влучно зауважив. Продавати квитки на стадіон під час війни - долб***м.
Ответить
0
2

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