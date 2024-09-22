"Какой-то идиот, вообще п****ц". Шуфрич - об Владислава Лупашко

Вчера было опубликовано большое интервью с тренером львовских "Карпат" Владиславом Лупашко, в котором он заявил, что:

"Если бы войны не было, болельщиков тоже много не было бы, потому что мы их потеряли. Мы их потеряли из-за нашего футбола, который не был им интересен."

Бывший президент "Говерлы" Александр Шуфрич высказался в Х по заявлению тренера "Карпат":

"Лупашко – какой-то идиот. О стадионах это вообще п****ц."

Напомним, вчера "Карпаты" выиграли у "Черноморца" со счетом 0:1. На текущий момент "львы" занимают 9-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 8 очков в 7 матчах чемпионата.