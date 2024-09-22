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Кабаев - о игре против Руха: Мы шли в стыки, ноги все побиты, но в футболе выигрывает тот, кто забивает мячи
Прокомментировал ничью
Фото: Динамо
Вчера "Динамо" сыграло против "Руха", команды не смогли определить победителя, матч закончился со счетом 0:0.
Полузащитник киевского "Динамо" Владислав Кабаев прокомментировал матч 7-го тура УПЛ.
Конечно, неприятно после игры – и это еще мягко сказано. Это эмоции, но не скажу, что они негативные. Нужно будет сделать анализ. Много матчей, не скажу, что мы уставшие, поскольку лучше играть, чем тренироваться. Я считаю, что у "Руха" очень хорошая команда, она это доказывала в начале чемпионата и в сегодняшнем матче. Они много бегают, при этом не бездумно, и это большой плюс, с такими командами очень интересно играть. Респект им, а нам есть над чем работать, будем сильнее.
Чего не хватило? Чего-то в плане борьбы или именно в завершающей фазе?
Борьбы было достаточно и с нашей стороны, и с их стороны. Как по мне, если болельщики посмотрят игру, то не смогут упрекнуть нас в отсутствии желания. Мы шли в стыки, ноги все побиты, но в футболе выигрывает тот, кто забивает мячи в ворота соперников. И мы имели достаточно моментов, и они имели. Не могу сказать, что было много возможностей, но было много предпосылок для голов. Просто нужно было где-то лучше распоряжаться своими моментами – где-то вратарь хорошо сыграл, где-то фарт был то у нас, то у них. Думаю, завершающая стадия немного хромает, причем это касается не только нас, но и многих команд, в том числе в Европе. Надо работать, и только так, через практику, реализация придет.
Напомним, следующая игра для "Динамо" пройдет 25 сентября против римского "Лацио" в Лиге Европы УЕФА, а "Рух" сыграет против "Колоса" 29 сентября.
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