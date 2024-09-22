"Это боевая команда и легко с ними никому не бывает". Твердохлеб - о матче против Ворсклы

Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб рассказал о том, как криворожская команда готовится к матчу против "Ворсклы".

Подготовка проходит в обычном режиме. После двух выходных мы собрались и настраиваемся на "Ворсклу". В команде все хорошо, работаем, чтобы быть готовыми к противостоянию на сто процентов.

Чего ожидаете от соперника? Прошлый домашний матч с "Ворсклой" закончился вничью. Что помнишь по той игре?

Это боевая команда, поэтому мы настраиваемся на трудный матч. Надеемся, что сможем получить необходимый для нас результат. Из прошлой игры помню, что у нас было достаточно много моментов, чтобы выиграть, но не получилось, поэтому сыграли вничью. Это боевая команда и легко с ними никому не бывает.