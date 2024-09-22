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"Это боевая команда и легко с ними никому не бывает". Твердохлеб - о матче против Ворсклы

Премьер-лига

О грядущем домашнем матче

"Это боевая команда и легко с ними никому не бывает". Твердохлеб - о матче против Ворсклы

Фото - Кривбас

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Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб рассказал о том, как криворожская команда готовится к матчу против "Ворсклы".

Подготовка проходит в обычном режиме. После двух выходных мы собрались и настраиваемся на "Ворсклу". В команде все хорошо, работаем, чтобы быть готовыми к противостоянию на сто процентов.

Чего ожидаете от соперника? Прошлый домашний матч с "Ворсклой" закончился вничью. Что помнишь по той игре?

Это боевая команда, поэтому мы настраиваемся на трудный матч. Надеемся, что сможем получить необходимый для нас результат. Из прошлой игры помню, что у нас было достаточно много моментов, чтобы выиграть, но не получилось, поэтому сыграли вничью. Это боевая команда и легко с ними никому не бывает.

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Напомним, сайт UA-Футбола проведет текстовую трансляцию игры. Матч начнется в 15.30.

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Кривбасс (Кривой Рог) Егор Твердохлеб
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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Djarik
22.09.2024 в 11:43
Команда дуже бойова. В прошлому сезоні майже грузинів в ЛК не пройшла. Так що стережіться.
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Комментарии 1
Djarik
22.09.2024 в 11:43
Команда дуже бойова. В прошлому сезоні майже грузинів в ЛК не пройшла. Так що стережіться.
Ответить
0
0

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