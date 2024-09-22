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Верес – Ингулец: стартовые составы на матч
Шандрук против Кобина
nkveres.com
В рамках седьмого тура чемпионата Украины "Верес" встретится с "Ингульцем". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
- "Верес": Кожухарь – Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Смиян – В. Шарай, Куция, Яго, Луан – Степанюк, Гайдучик.
- Запасные: Юцишин, Когут, Гакман, Чечер, Е. Шевченко, Баран, Кучеров, Клец, Годя, Дахновский, Лепский, Мрвальевич.
- "Ингулец": Паламарчук – Дубилей, Шершень, Виливальд, Малыш – Белоцерковец, Пятов, Волохатый, Козак – Кисленко, Сад.
- Запасные: Жилкин, Сидоренко, Лосенко, Могильный, Мисик, Лисняк, Ситало, Пушкарев, Козыренко, Резепов.
Перед этим поединком ровенчане находятся на 13 месте УПЛ, а команда из Петрово идет на 15 позиции. У коллективов четыре и три очка соответственно.
Старт матча намечен на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Максим Кучер
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