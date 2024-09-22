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Волошин и еще два футболиста Динамо точно пропустят матч против Лацио
Попов только начнет тренировки после долгой паузы
Фото: ФК Динамо
"Динамо" на своем официальном сайте опубликовало информацию о восстановлении футболистов, которые получили повреждения.
У полузащитников Назара Волошина и Николая Михайленко проблемы с задней поверхностью бедра, а у Владимира Шепелева – с передней. Они вернутся в общую группу после поединка первого тура группового этапа Лиги Европы против “Лацио”, который запланирован на 25 сентября.
Также Денис Попов продолжает восстанавливаться от травмы спины. Клуб отметил, что его возвращения к тренировкам следует ожидать на следующей неделе. Однако не уточнил, сможет ли он сыграть против “Лацио”.
Попов пропустил последние четыре матча "Динамо", Михайленко и Волошин не сыграли в двух крайних поединках киевлян. Шепелев в этом сезоне вообще не выходил на поле.
Матч против “Лацио” состоится 25 сентября на “Фолькспаркштадионе” в Гамбурге.
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