Волошин и еще два футболиста Динамо точно пропустят матч против Лацио

"Динамо" на своем официальном сайте опубликовало информацию о восстановлении футболистов, которые получили повреждения.

У полузащитников Назара Волошина и Николая Михайленко проблемы с задней поверхностью бедра, а у Владимира Шепелева – с передней. Они вернутся в общую группу после поединка первого тура группового этапа Лиги Европы против “Лацио”, который запланирован на 25 сентября.

Также Денис Попов продолжает восстанавливаться от травмы спины. Клуб отметил, что его возвращения к тренировкам следует ожидать на следующей неделе. Однако не уточнил, сможет ли он сыграть против “Лацио”.

Попов пропустил последние четыре матча "Динамо", Михайленко и Волошин не сыграли в двух крайних поединках киевлян. Шепелев в этом сезоне вообще не выходил на поле.

Матч против “Лацио” состоится 25 сентября на “Фолькспаркштадионе” в Гамбурге.