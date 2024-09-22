  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Волошин и еще два футболиста Динамо точно пропустят матч против Лацио
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Волошин и еще два футболиста Динамо точно пропустят матч против Лацио

Премьер-лига

Попов только начнет тренировки после долгой паузы

Волошин и еще два футболиста Динамо точно пропустят матч против Лацио

Фото: ФК Динамо

Новина українською

"Динамо" на своем официальном сайте опубликовало информацию о восстановлении футболистов, которые получили повреждения.

У полузащитников Назара Волошина и Николая Михайленко проблемы с задней поверхностью бедра, а у Владимира Шепелева – с передней. Они вернутся в общую группу после поединка первого тура группового этапа Лиги Европы против “Лацио”, который запланирован на 25 сентября.

Также Денис Попов продолжает восстанавливаться от травмы спины. Клуб отметил, что его возвращения к тренировкам следует ожидать на следующей неделе. Однако не уточнил, сможет ли он сыграть против “Лацио”.

Попов пропустил последние четыре матча "Динамо", Михайленко и Волошин не сыграли в двух крайних поединках киевлян. Шепелев в этом сезоне вообще не выходил на поле.

Матч против “Лацио” состоится 25 сентября на “Фолькспаркштадионе” в Гамбурге.

По теме
yellow-arrow
Верес – Ингулец: стартовые составы на матч
yellow-arrow
Одна победа на двоих. Верес - Ингулец. Текстовая трансляция матча УПЛ
yellow-arrow
"Это боевая команда и легко с ними никому не бывает". Твердохлеб - о матче против Ворсклы
Динамо (Киев) Владимир Шепелев Денис Попов Назар Волошин Николай Михайленко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Офіційний сайт Динамо
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости