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УПЛ. Верес - Ингулец 2:2. Эпичное спасение Шандрука

Премьер-лига
Обновлено

Вырванная ничья на последних минутах

УПЛ. Верес - Ингулец 2:2. Эпичное спасение Шандрука

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Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

VBET Лига. 7-й тур

22 сентября. Ровно. "Авангард"

Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса)

"Верес" – "Ингулец" 2:2

Голы: Клёц 65, Мрвальевич 90+7 (пен.) - Малыш 39, Виливальд 45

"Верес": Кожухарь – Протасевич (Годя 76), Гончаренко, Вовченко, Смиян – В. Шарай (Дахновский 46), Куция (Клёц 46), Яго (Кучеров 46), Луан – Степанюк, Гайдучик (Мрвальевич 67)

"Ингулец": Паламарчук – Дубилей (Пушкарёв 78), Шершень, Виливальд, Малыш – Белоцерковец (Сидоренко 89), Пятов, Волохатый, Козак (Мысык 89) – Кисленко (Ситало 67), Сад (Козыренко 78)

Предупреждения: Мрвальевич 84 - Дубилей 73, Ситало 90+4, Малыш 90+5

С самого начала встречи инициативу перехватил "Ингулец", что вылилось в опасные удары в исполнении Пятова и Кисленко.

Выровнять игру "Вересу" удалось уже ближе к середине первого тайма. Наиболее активен у ровенского клуба в этот промежуток был Луан. Сперва летний новичок из Бразилии сам чуть не закинул мяч за шиворот Паламарчуку, а вскоре выполнил идеальный навес на голову Степанюку, но переиграть кипера соперников с нескольких метров Руслану не удалось.

Открыли счёт всё же гости. После далекого вбрасывания мяча из аута не удержали защитники "красно-чёрных" Малыша, который со второго касания нанёс точный удар.

До конца тайма "Ингулец" успел и удвоить преимущество. Козак со стандарта навесил с левого фланга, а Виливальд пробил в противоход Кожухарю.

После перерыва Шандрук произвёл тройную замену. Логичное решение с учётом тогдашнего положения команды в поединке и в турнирной таблице.

Естественно, "Верес" понесся вперёд отыгрывать отставание, но при этом также пропускал и неприятные контратаки.

Только начало казаться, что петровцы успешно переждали штурм и засушили игру, как случилось взятие ворот. Первый удар защитники "Ингульца" заблокировали, второй отбил Паламарчук, но уже с третьей в пустой угол с 12-и метров мяч отправил Клёц.

После пропущенного гола гости стали действовать ещё более осторожно в обороне, сводя на нет атаки соперника.

Ключевой эпизод произошёл уже в компенсированное время. Волохатый столкнулся с Годьей в своей штрафной, и арбитр в явно спорном эпизоде решил назначить пенальти. Остаётся ждать оценку экспертного сообщества УАФ.

Первый удар Мрвальевича с отметки Паламарчук отбил, но при этом преждевременно вышел за линию. Со второй попытки черногорец уже свой шанс реализовал и, тем самым, спас хозяев от очереднего поражения.

В турнирной таблице "Ингулец" обогнал ещё не сыгравший свой матч "Колос", и идёт вслед за 13-м "Вересом".

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
22.09.2024 в 15:14
пенальти на 90+7 минуте??? Базар-Лига во всей своей красе! Вася держись!
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Комментарии 3
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жажа_the_best (Харьков)
22.09.2024 в 15:14
пенальти на 90+7 минуте??? Базар-Лига во всей своей красе! Вася держись!
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xo66it (Оболонський Рейх)
22.09.2024 в 15:10
Вересу повернули боржок за минулий тур. Це про саму точку, перебив вже по ділу був
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andy1973 (Рівне)
22.09.2024 в 15:05
Це не порятунок. Це вже як чорна мітка. Тренер повинен давати так настанови, щоб гравці грали з памятью не тільки про них а і про тон яким вони були вимовлені і про жест яким вони супроводжувались. Футболісти Вереса часто взагалі забувають про що говорили в роздягальні. А може там взагалі ні про що не балакають а головний тренер передає установки через вайбер групу... Таке відчуття. Щодо пенальті. Як на мене то Годя злякався ситуації і пнув мяа головою куди небудь. На нещастя для отари Поворознюка там потім вискочив їх гравець. Пенальті на 99,9% лівий з першого погляду. Шандрук, пакуй валізи!
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