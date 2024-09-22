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УПЛ. Верес - Ингулец 2:2. Эпичное спасение Шандрука
Вырванная ничья на последних минутах
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VBET Лига. 7-й тур
22 сентября. Ровно. "Авангард"
Арбитр: Дмитрий Кубряк (Одесса)
"Верес" – "Ингулец" 2:2
Голы: Клёц 65, Мрвальевич 90+7 (пен.) - Малыш 39, Виливальд 45
"Верес": Кожухарь – Протасевич (Годя 76), Гончаренко, Вовченко, Смиян – В. Шарай (Дахновский 46), Куция (Клёц 46), Яго (Кучеров 46), Луан – Степанюк, Гайдучик (Мрвальевич 67)
"Ингулец": Паламарчук – Дубилей (Пушкарёв 78), Шершень, Виливальд, Малыш – Белоцерковец (Сидоренко 89), Пятов, Волохатый, Козак (Мысык 89) – Кисленко (Ситало 67), Сад (Козыренко 78)
Предупреждения: Мрвальевич 84 - Дубилей 73, Ситало 90+4, Малыш 90+5
С самого начала встречи инициативу перехватил "Ингулец", что вылилось в опасные удары в исполнении Пятова и Кисленко.
Выровнять игру "Вересу" удалось уже ближе к середине первого тайма. Наиболее активен у ровенского клуба в этот промежуток был Луан. Сперва летний новичок из Бразилии сам чуть не закинул мяч за шиворот Паламарчуку, а вскоре выполнил идеальный навес на голову Степанюку, но переиграть кипера соперников с нескольких метров Руслану не удалось.
Открыли счёт всё же гости. После далекого вбрасывания мяча из аута не удержали защитники "красно-чёрных" Малыша, который со второго касания нанёс точный удар.
До конца тайма "Ингулец" успел и удвоить преимущество. Козак со стандарта навесил с левого фланга, а Виливальд пробил в противоход Кожухарю.
После перерыва Шандрук произвёл тройную замену. Логичное решение с учётом тогдашнего положения команды в поединке и в турнирной таблице.
Естественно, "Верес" понесся вперёд отыгрывать отставание, но при этом также пропускал и неприятные контратаки.
Только начало казаться, что петровцы успешно переждали штурм и засушили игру, как случилось взятие ворот. Первый удар защитники "Ингульца" заблокировали, второй отбил Паламарчук, но уже с третьей в пустой угол с 12-и метров мяч отправил Клёц.
После пропущенного гола гости стали действовать ещё более осторожно в обороне, сводя на нет атаки соперника.
Ключевой эпизод произошёл уже в компенсированное время. Волохатый столкнулся с Годьей в своей штрафной, и арбитр в явно спорном эпизоде решил назначить пенальти. Остаётся ждать оценку экспертного сообщества УАФ.
Первый удар Мрвальевича с отметки Паламарчук отбил, но при этом преждевременно вышел за линию. Со второй попытки черногорец уже свой шанс реализовал и, тем самым, спас хозяев от очереднего поражения.
В турнирной таблице "Ингулец" обогнал ещё не сыгравший свой матч "Колос", и идёт вслед за 13-м "Вересом".
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