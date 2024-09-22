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Полесье – ЛНЗ: смотреть прямую видеотрансляцию матча УПЛ

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Полесье – ЛНЗ: смотреть прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - Полісся

UA-Футбол
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"Полесье" и ЛНЗ встретятся в календарном матче седьмого тура чемпионата Украины. Команды находятся в верхней части турнирной таблицы. Житомиряне занимают третье место с 13 очками, а ЛНЗ идет пятым с 10 зачетными пунктами.

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В минувшем сезоне команды обменялись выездными победами. На этот раз фаворитом считают "Полесье", которе имеет шанс снова вернуться на первое место. Сможет ли ЛНЗ перевернуть эти прогнозы?

Чемпионат Украины, седьмой тур

22 сентября, 18:00. "Центральный стадион" (Житомир)

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>>

Прямая трансляция: УПЛ ТВ

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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