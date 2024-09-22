  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Один из лучших поединков Романова. Судейский эксперт - о незасчитанном голе в матче Динамо - Рух
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Один из лучших поединков Романова. Судейский эксперт - о незасчитанном голе в матче Динамо - Рух

Премьер-лига
Обновлено

Здесь уже вина не арбитра, а футболистов ©

Один из лучших поединков Романова. Судейский эксперт - о незасчитанном голе в матче Динамо - Рух

Олександр Приходько

Новина українською

Вчера проходила игра в рамках 7-го тура чемпионата Украины "Динамо" – "Рух", матч завершился ничейным результатом 0:0, однако на 50-й минуте матча Краснопир выскочил на разрезной пас и переиграл Бущана, впрочем, счет не изменился – арбитр встречи Виталий Романов после просмотра повтора на VAR отменил забитый мяч форварда львовян из-за незначительного офсайда.

Сегодня судейский эксперт Мирослав Ступар прокомментировал действия арбитра Виталия Романова:

Говорят, что арбитр должен быть незаметен на поле, одновременно контролируя ход событий в матче. Так вот, вчера Виталий Романов провел один из лучших поединков в своей карьере, подняв на высокую планку разрешение на единоборства.

Убежден, что участники противостояния остались довольны таким стилем судейства, потому что получили возможность продемонстрировать свои лучшие качества. И это при условии, что команды времени на разведку не тратили, взяв на вооружение высокий темп.

Да, были и у Романова мелкие ошибки, но они не сказались на результате.

Что касается взятия ворот "Динамо", то здесь на помощь Романову пришел арбитр VAR Деревинский: офсайд у львовянина Краснопира, как говорится, на тоненького, таки был.

Считаю, что вчерашний поединок "Динамо" – "Рух" пока был наиболее качественным из тех, что уже состоялись на старте сезона в УПЛ. Не было только забитых мячей, но здесь уже вина не арбитра, а футболистов.

Напомним, в следующем туре УПЛ киевское "Динамо" сыграет против "Левого берега" 29 сентября, а "Рух" в тот же день встретится с "Колосом".

По теме
yellow-arrow
Ингулец перед перерывом матча против Вереса повел в счете 2:0 - ВИДЕО
yellow-arrow
После вбрасывания из аута. Ингулец открыл счет в матче против Вереса - ВИДЕО
yellow-arrow
Полесье – ЛНЗ: смотреть прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Динамо (Киев) Мирослав Ступар Рух (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости