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Один из лучших поединков Романова. Судейский эксперт - о незасчитанном голе в матче Динамо - Рух
Здесь уже вина не арбитра, а футболистов ©
Олександр Приходько
Вчера проходила игра в рамках 7-го тура чемпионата Украины "Динамо" – "Рух", матч завершился ничейным результатом 0:0, однако на 50-й минуте матча Краснопир выскочил на разрезной пас и переиграл Бущана, впрочем, счет не изменился – арбитр встречи Виталий Романов после просмотра повтора на VAR отменил забитый мяч форварда львовян из-за незначительного офсайда.
Сегодня судейский эксперт Мирослав Ступар прокомментировал действия арбитра Виталия Романова:
Говорят, что арбитр должен быть незаметен на поле, одновременно контролируя ход событий в матче. Так вот, вчера Виталий Романов провел один из лучших поединков в своей карьере, подняв на высокую планку разрешение на единоборства.
Убежден, что участники противостояния остались довольны таким стилем судейства, потому что получили возможность продемонстрировать свои лучшие качества. И это при условии, что команды времени на разведку не тратили, взяв на вооружение высокий темп.
Да, были и у Романова мелкие ошибки, но они не сказались на результате.
Что касается взятия ворот "Динамо", то здесь на помощь Романову пришел арбитр VAR Деревинский: офсайд у львовянина Краснопира, как говорится, на тоненького, таки был.
Считаю, что вчерашний поединок "Динамо" – "Рух" пока был наиболее качественным из тех, что уже состоялись на старте сезона в УПЛ. Не было только забитых мячей, но здесь уже вина не арбитра, а футболистов.
Напомним, в следующем туре УПЛ киевское "Динамо" сыграет против "Левого берега" 29 сентября, а "Рух" в тот же день встретится с "Колосом".
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