После вбрасывания из аута. Ингулец открыл счет в матче против Вереса - ВИДЕО

“Верес” и “Ингулец” играют очный матч в Ровно в рамках седьмого тура УПЛ. Счет во встрече был открыт на 39-й минуте встречи.

"Ингулец" заработал аут на правом фланге, после чего оттуда мяч направился в штрафную хозяев. Круглый через голову защитника "Вереса" дошел то Станислава-Нури Малыша, который принял мяч и пробил в створ. Голкипер ровенчан Кожухарь среагировал, но снаряд от его рук все равно влетел в ворота.

Это первый гол Малыша в этом сезоне и на уровне УПЛ в целом.

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