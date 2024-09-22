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После вбрасывания из аута. Ингулец открыл счет в матче против Вереса - ВИДЕО

Премьер-лига
Обновлено

Помог стандарт

После вбрасывания из аута. Ингулец открыл счет в матче против Вереса - ВИДЕО

Фото: ФК Інгулець

UA-Футбол
Новина українською

“Верес” и “Ингулец” играют очный матч в Ровно в рамках седьмого тура УПЛ. Счет во встрече был открыт на 39-й минуте встречи.

"Ингулец" заработал аут на правом фланге, после чего оттуда мяч направился в штрафную хозяев. Круглый через голову защитника "Вереса" дошел то Станислава-Нури Малыша, который принял мяч и пробил в створ. Голкипер ровенчан Кожухарь среагировал, но снаряд от его рук все равно влетел в ворота.

Это первый гол Малыша в этом сезоне и на уровне УПЛ в целом.

За ходом дальнейших событий матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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