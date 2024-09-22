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Ингулец перед перерывом матча против Вереса повел в счете 2:0 - ВИДЕО
Два стандарта – два гола
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В матче седьмого тура УПЛ “Верес” и “Ингулец” играют матч на стадионе “Авангард” в Ровно. На 45-й минуте счет стал 0:2.
Гости заработали стандарт на чужой половине поля. После подачи в штрафную верховую борьбу выиграл Владимир Виливальд и пробил головой в левый угол.
Это второй гол 19-летнего защитника в нынешнем сезоне. Он также забивал в ворота "Полесье".
За ходом событий второго тайма следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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