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Ингулец перед перерывом матча против Вереса повел в счете 2:0 - ВИДЕО

Премьер-лига

Два стандарта – два гола

Ингулец перед перерывом матча против Вереса повел в счете 2:0 - ВИДЕО

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UA-Футбол
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В матче седьмого тура УПЛ “Верес” и “Ингулец” играют матч на стадионе “Авангард” в Ровно. На 45-й минуте счет стал 0:2.

Гости заработали стандарт на чужой половине поля. После подачи в штрафную верховую борьбу выиграл Владимир Виливальд и пробил головой в левый угол.

Это второй гол 19-летнего защитника в нынешнем сезоне. Он также забивал в ворота "Полесье".

За ходом событий второго тайма следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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