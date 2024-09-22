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Шахтер - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Шахтер - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Последний поединок 7-го тура родной УПЛ. В своем втором матче под руководством Сергея Шищенко киевская "Оболонь" пожалует в гости к действующему чемпиону в лице донецкого "Шахтера" Марино Пушича.
"Горняки" после "нулей" в итальянской Болонье будут пытаться отвести душу забитыми мячами, а "пивовары" - оттолкнуться от абсолютного дна турнирной таблицы украинского первенства.
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Поединок 7-го тура УПЛ сезона 2024/2025 "Шахтер" - "Оболонь" состоится в понедельник, 23-го сентября 2024-го года, в 18:00. Встреча пройдет во Львове, на "Арене Львов".
Смотреть футбол можно будет на телеканале УПЛ ТВ. Он доступен у многих провайдеров, на ОТТ-платформах, в кабельных сетях (Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Воля ТВ, Киевстар ТВ, Vodafone TV и т.д.).
Также состоится текстовая онлайн трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно
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