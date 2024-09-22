  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Михавко - об игре против Лацио: Постараемся набрать очки
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Михавко - об игре против Лацио: Постараемся набрать очки

Премьер-лига

Также вспомнил матч с Рухом

Михавко - об игре против Лацио: Постараемся набрать очки

Динамо Київ

Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко рассказал о подготовке к игре против "Лацио" и проанализировал матч с "Рухом".

Ты пропустил несколько недель из-за повреждения. Каково твое сейчас физическое состояние?

После травмы немного тяжеловато. Однако я уже в среду выходил на замену в поединке с "Ворсклой", немного уже адаптировался. Мое состояние сейчас вполне нормальное.

Все лето ты играл в центре защиты вместе с Денисом Поповым. В этом матче - с новичком Себальесом. Как с ним игралось?

Хорошо. На тренировках мы взаимодействуем с разными партнерами, поэтому это вполне нормально. Ошибки всегда бывают, нужно их минимизировать.

Читайте такжеВацко - о Михавко: Это новый Забарный, новая динамовская крошка минимум на 20 млн евро

Первый тайм "Динамо" совсем не удался. Было мало созданных моментов у ворот Ледвия, вы играли не на максимальной скорости. Согласен с этим?

Возможно, и да. Вероятно, это произошло из-за нашей игры в среду, с "Ворсклой". Каждые 3-4 дня у нас игра и наступает такой период сезона, когда по ходу игры нужно прибавлять.

Можно ли было дожать "Рух" и выиграть во втором тайме?

Можно было. Моменты были и у нас, и у них. Оценивая весь поединок, можно признать, что матч скорее был ничейным.

В среду "Динамо" начинает играть в обновленной Лиге Европы. Что ты знаешь об итальянском "Лацио"?

Это команда топ уровня, которая представляет Серию А. Мы будем настраиваться на этот поединок по-максимуму. Постараемся набрать очки. Задача одна - выиграть в этой встрече.

Напомним, 19-летний Михавко выступает за "Динамо" с января 2024 года. В этом сезоне он принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых отличился одной результативной передачей.

По теме
yellow-arrow
Матч Кривбасс – Ворскла из-за тревоги перенесен на 30 минут
yellow-arrow
Лупашко: Очень ненавижу суржик. Нужно качественно говорить по-украински
yellow-arrow
Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0
Динамо (Киев) Тарас Михавко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
SportArena
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости