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Михавко - об игре против Лацио: Постараемся набрать очки
Также вспомнил матч с Рухом
Динамо Київ
Защитник киевского "Динамо" Тарас Михавко рассказал о подготовке к игре против "Лацио" и проанализировал матч с "Рухом".
Ты пропустил несколько недель из-за повреждения. Каково твое сейчас физическое состояние?
После травмы немного тяжеловато. Однако я уже в среду выходил на замену в поединке с "Ворсклой", немного уже адаптировался. Мое состояние сейчас вполне нормальное.
Все лето ты играл в центре защиты вместе с Денисом Поповым. В этом матче - с новичком Себальесом. Как с ним игралось?
Хорошо. На тренировках мы взаимодействуем с разными партнерами, поэтому это вполне нормально. Ошибки всегда бывают, нужно их минимизировать.
Первый тайм "Динамо" совсем не удался. Было мало созданных моментов у ворот Ледвия, вы играли не на максимальной скорости. Согласен с этим?
Возможно, и да. Вероятно, это произошло из-за нашей игры в среду, с "Ворсклой". Каждые 3-4 дня у нас игра и наступает такой период сезона, когда по ходу игры нужно прибавлять.
Можно ли было дожать "Рух" и выиграть во втором тайме?
Можно было. Моменты были и у нас, и у них. Оценивая весь поединок, можно признать, что матч скорее был ничейным.
В среду "Динамо" начинает играть в обновленной Лиге Европы. Что ты знаешь об итальянском "Лацио"?
Это команда топ уровня, которая представляет Серию А. Мы будем настраиваться на этот поединок по-максимуму. Постараемся набрать очки. Задача одна - выиграть в этой встрече.
Напомним, 19-летний Михавко выступает за "Динамо" с января 2024 года. В этом сезоне он принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых отличился одной результативной передачей.
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