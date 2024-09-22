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Верес отквитал один гол против Ингульца: Клец стал джокером - ВИДЕО
Теперь разрыв в один мяч
Фото: Верес
В Ровно "Верес" и "Ингулец" проводят календарный матч чемпионата Украины. На 65-й минуте хозяева сделали счет 1:2.
Голом отличился Дмитрий Клец. После серии ударов от ровенчан полузащитник пробил все-таки точно под правую штангу.
Добавим, что Клец появился на поле на старте второго тайма. Это первый гол футболиста за последние два сезона.
За ходом завершающей части матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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