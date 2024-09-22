Верес отквитал один гол против Ингульца: Клец стал джокером - ВИДЕО

В Ровно "Верес" и "Ингулец" проводят календарный матч чемпионата Украины. На 65-й минуте хозяева сделали счет 1:2.

Голом отличился Дмитрий Клец. После серии ударов от ровенчан полузащитник пробил все-таки точно под правую штангу.

Добавим, что Клец появился на поле на старте второго тайма. Это первый гол футболиста за последние два сезона.

За ходом завершающей части матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.