Кривбасс – Ворскла: стартовые составы на матч

В рамках седьмого тура чемпионата Украины "Кривбасс" сыграет с "Ворсклой". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

"Ворскла": Исенко – Пердута, Гучек, Черноморец, Крупский, Скляр, Хрипчук, Челядин, Мякушко, Кане, Иеде.

Исенко – Пердута, Гучек, Черноморец, Крупский, Скляр, Хрипчук, Челядин, Мякушко, Кане, Иеде. Запасные: Ященко, Ковталюк, Ндукве, Кулаковский, Нестеренко, Прус, Черныш, Изотов, Шкриэль.

"Кривбасс": Клищук – Бандейра, Романчук, Драмбаев, Кузык, Вакулко, Твердохлиб, Бизимана, По, Микитишин, Соса.

Клищук – Бандейра, Романчук, Драмбаев, Кузык, Вакулко, Твердохлиб, Бизимана, По, Микитишин, Соса. Запасные: Маханьков, Фома, Понедельник, Конате, Аморозо, Илич, Лунев, Задерака, Шевченко, Каплунов.

Перед этим поединком "Кривбасс" занимает шестое место в УПЛ, а "Ворскла" уходит на 10 позиции. У команд 10 и 8 очков соответственно.

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