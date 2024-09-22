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Кривбасс – Ворскла: стартовые составы на матч

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Кривбасс – Ворскла: стартовые составы на матч

Кривбас

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В рамках седьмого тура чемпионата Украины "Кривбасс" сыграет с "Ворсклой". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.

  • "Ворскла": Исенко – Пердута, Гучек, Черноморец, Крупский, Скляр, Хрипчук, Челядин, Мякушко, Кане, Иеде.
  • Запасные: Ященко, Ковталюк, Ндукве, Кулаковский, Нестеренко, Прус, Черныш, Изотов, Шкриэль.
  • "Кривбасс": Клищук – Бандейра, Романчук, Драмбаев, Кузык, Вакулко, Твердохлиб, Бизимана, По, Микитишин, Соса.
  • Запасные: Маханьков, Фома, Понедельник, Конате, Аморозо, Илич, Лунев, Задерака, Шевченко, Каплунов.

Перед этим поединком "Кривбасс" занимает шестое место в УПЛ, а "Ворскла" уходит на 10 позиции. У команд 10 и 8 очков соответственно.

За ходом событий встречи следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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Источник:
Ua-Football
Опубликовал: Максим Кучер
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