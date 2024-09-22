С тревогами и голами африканцев. Кривбасс - Ворскла 1:1

"Кривбасс" после скандального матча позапрошлого тура с "Шахтером", который не был доигран из-за воздушных тревог, вернулся на родной стадион "Горняк" и принимал в рамках 7-го тура "Ворсклу".

Интересно, что клуб или УПЛ все-таки поставили матч на 15:30, а не на 18:00, как обычно ранее криоворожцы начинали свои домашние матчи.

Травмированного Дибаного в стартовом составе криворожцев снова заменил Кузык. Также в центре поля Твердохлеб заменил Лунева. Илич, который вернулся в команду после долгого перерыва и Задерака, который забил победный гол "Левому Берегу", остались в запасе.

"Ворскла" на неделе провела пропущенный матч 4-го тура с "Динамо" (1:3) и по сравнению с этим матчем Долганский устроил приличную ротацию – сразу 4 новых игрока вышли на "Кривбасс" у полтавчан по сравнению с матчем с киевлянами.

Матч начался с задержкой из-за воздушной тревоги. Но начался, правда отыграв 5 минут, команды снова ушли в укрытие из-за тревоги.

В конце концов, матч рестартовал, и "Кривбасс" на первых порах больше владел инициативой. Вот только в последней трети у команды Вернидуба почти ничего не удавалось создавать.

Ну а "Ворскла" постепенно, сохраняя темп, к середине тайма отжала инициативу. Полтавчане выглядели более агрессивно и не гнушались сами сходить в атаку.

Интересный эпизод случился на 37-й минуте, когда после навеса с флангового штрафного Микитишин головой таки переправил мяч в сетку, но судья взятие ворот отменил. Причем офсайд, кажется, был не у Твердохлеба, а у его партнера, который, по мнению Шандора, влиял на ситуацию.

Ну а главные события тайма развернулись в самой концовке. Сначала у "Ворсклы", которая во второй половине тайма выглядела лучше, чудо-гол сотворил Иеде, который в чужой штрафной накрутил трех соперников и сильно дал под штангу.

Ну а уже в компенсированное время повезло хозяевам – По со штрафного пробил не лучшим образом, попал в стенку, но от головы Иеде мяч прилетел к Сосе, который и переправил его в сетку. Офсайда у вингера "Кривбасса" не было, потому что мяч к нему прилетел от игрока соперника. Так на перерыв команды ушли при счете 1:1.

Начало второго тайма также было отложено из-за тревоги, которая прозвучала в перерыве.

Да и в целом, второй тайм вышел не таким насыщенным и зрелищным, как первый.

"Кривбасс" больше владел инициативой, но у команды Вернидуба в очередной раз возникали проблемы с креативом и обострением в последней трети. "Ворскла" же, видимо, решила, что и ничья на выезде – приемлемый результат.

Как итог – ничья 1:1.

"Кривбасс" все также тяжеловато выглядит по сравнению с прошлым сезона. "Ворскла" понравилась своей неуступчивостью и темпом, особенно в первом тайме. Возможно, это был лучший тайм полтавчан в нынешнем сезоне.

7-й тур УПЛ, сезон 2024/25

22 сентября, Кривой Рог, стадион "Горняк"

Судья: Александр Шандор

"Кривбасс" (Кривой Рог) – "Ворскла" (Полтава) 1:1

Голы: Соса (45+2) - Иеде (41)

Предупреждения: Мякушко, Челядин, Кулаковский

"Кривбасс": Клищук, Бандейра, Романчук, Драмбаев, Кузык, Вакулко, Твердохлеб (Задерака, 62), Бизимана (Аморозо, 71), По (Лунев, 62), Микитышин (Понедельник, 81), Соса

"Ворскла": Исенко, Пердута, Гучек, Черноморец, Крупский, Скляр (Ндукве, 62), Хрипчук, Челядин (Кулаковский, 84), Мякушко (Нестеренко, 62), Кане (Прус, 88), Иеде (Ковталюк, 84)