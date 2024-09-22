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Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0

Премьер-лига

Динамо впервые в УПЛ не выиграло в этом сезоне

Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" имело ничьи и поражение в еврокубках в этом сезоне, но в УПЛ шло без осечек. До вчерашнего дня, пока в гости к команде СаШо не приехал львовский "Рух". Команда Пономарева навязала "Динамо" достойную борьбу, стала соавтором одного из самых содержательных матчей сезона, и обогатила свою копилку одним зачетным баллом. А вот у "Динамо" настроение не такое хорошее.

Какие эмоции бушевали на поле? Как соперники искали пути к воротам друг друга? Все видела и фиксировала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.

Фотогалерея

Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 1Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 2Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 3Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 4Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 5Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 6Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 7Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 8Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 9Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 10Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 1Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 2Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 3Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 4Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 5Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 6Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 7Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 8Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 9Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 10Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 1Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 2Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 3Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 4Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 5Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 6Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 7Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 8Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 9Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 10Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 1Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 2Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 3Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 4Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 5Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 6Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 7Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 8Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 9Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 10Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 1Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 2Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 3Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 4Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 5Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 6Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 7Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 8Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 9Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 10Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 1Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 2Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 3Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 4Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 5Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 6Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 7Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 8Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 9Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 10Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 1Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 2Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 3Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 4Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 5Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 6Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 7Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 8Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 9Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0 - фото 10
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