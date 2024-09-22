Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая осечка СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 0:0
Динамо впервые в УПЛ не выиграло в этом сезоне
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
Киевское "Динамо" имело ничьи и поражение в еврокубках в этом сезоне, но в УПЛ шло без осечек. До вчерашнего дня, пока в гости к команде СаШо не приехал львовский "Рух". Команда Пономарева навязала "Динамо" достойную борьбу, стала соавтором одного из самых содержательных матчей сезона, и обогатила свою копилку одним зачетным баллом. А вот у "Динамо" настроение не такое хорошее.
Какие эмоции бушевали на поле? Как соперники искали пути к воротам друг друга? Все видела и фиксировала фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева.
Фотогалерея
Популярное сейчас
- "Какой-то идиот, вообще п****ц". Шуфрич - об Владислава Лупашко
- Усик прокомментировал победу Дюбуа в поединке против Джошуа
- Лупашко – о Поворознюке: Я всегда буду вспоминать его с благодарностью
- Интер – Милан и Сити – Арсенал. Расписание футбола на 16 – 22 сентября
- Ольга Харлан снялась для Playboy Ukraine. ФОТО
- С Шевченко, Притулой, Беленюком и другими звездами. Свитолина отпраздновала 30-летие. ФОТО