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Верес сравнял счет с Ингульцем на 90+6 минуте благодаря спорному пенальти – ВИДЕО

Премьер-лига

Ровенчан спасли джокеры

Верес сравнял счет с Ингульцем на 90+6 минуте благодаря спорному пенальти – ВИДЕО

Фото: УПЛ

UA-Футбол
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“Верес” и “Ингулец” завершили очную встречу в рамках седьмого тура УПЛ со счетом 2:2. Ровенчане сбили гол на 90+6 минуте.

Арбитр назначил довольно противоречивый пенальти в ворота подопечных Кобина. Паламарчук первую попытку Мрвальевича парировал, однако слишком далеко вышел за линию. Уже со второй попыткой черногорца голкипер гостей не справился.

Это первый гол Мрвальевича в нынешнем сезоне. Сегодня он появился на поле со скамейки для запасных.

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