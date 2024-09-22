Верес сравнял счет с Ингульцем на 90+6 минуте благодаря спорному пенальти – ВИДЕО

“Верес” и “Ингулец” завершили очную встречу в рамках седьмого тура УПЛ со счетом 2:2. Ровенчане сбили гол на 90+6 минуте.

Арбитр назначил довольно противоречивый пенальти в ворота подопечных Кобина. Паламарчук первую попытку Мрвальевича парировал, однако слишком далеко вышел за линию. Уже со второй попыткой черногорца голкипер гостей не справился.

Это первый гол Мрвальевича в нынешнем сезоне. Сегодня он появился на поле со скамейки для запасных.