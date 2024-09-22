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Лупашко: Очень ненавижу суржик. Нужно качественно говорить по-украински

Премьер-лига

Специалист уже перешел на украинский

Лупашко: Очень ненавижу суржик. Нужно качественно говорить по-украински

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Главный тренер Карпат Владислав Лупашко прокомментировал, как состоялся его переход с русского на украинский язык.

– У нас с вами уже было интервью несколько лет назад – вы тогда общались на русском. Сейчас вы прекрасно говорите по-украински. Как произошел ваш переход?

– Трудно дался, потому что я из того региона, где мы даже учились на русском языке. Когда я стал главным тренером, мне нужно было общаться на пресс-конференциях.

Я очень ненавижу суржик. Когда говорят, что лучше разговаривать на суржике, чем на русском, то я всегда говорил, что нет. Это неправда. Нужно качественно говорить по-украински. Я понимал, что у меня не хватает слов.

Пишу две книги. Одна научная психология в футболе, о каких-то вещах, которые я хочу подсветить со стороны футболиста, тренера и руководства, о том, как родители влияют на молодого игрока.

Вторая – дневник тренера. Делаю заметки о каких-то событиях до игры и после. Может, когда-нибудь из этого что-то выйдет. Начинал писать ее на русском, но когда понял, что не могу пополнять свой словарный запас, то начал делать записи на украинском.

Увидел, как у меня растет мой словарный запас – это было очень быстро. А когда переехал сюда, то начал в быту общаться на украинском. Подсказки и индивидуальные беседы с футболистами также все по-украински”, – сказал Лупашко.

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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Максим Кучер
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